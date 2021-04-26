ليبيا تعلن عن تسجل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز- في بيان نشرته بوابة الوسط اليوم الاثنين - أنه تم تسجيل 517 حالة شفاء، في حين توفى تسعة آخرين جراء الفيروس، وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 175 ألفا و 753 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 161 ألفا و160 شخصا، و عدد الوفيات 3005 حالات منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

تعتزم وزارة الدولة لشئون المهجرين وحقوق الإنسان في ليبيا، إجراء مسح إحصائي للمهجرين في كل مناطق البلاد قريبا، للوصول إلى قائمة تتضمن الخدمات والأولويات التي سيعمل عليها فريق عمل الوزارة.

وأجرى وزير الإسكان والتعمير الليبي أبوبكر الغاوي، ووزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد أبو خزام، جولة تفقدية للمناطق المتضررة والمدمرة في مدينة درنة جراء العمليات العسكرية التي شهدتها المدينة.

وأوضحت حكومة الوحدة الوطنية في بيانها مساء، اليوم الأحد، أنه تم خلال الجولة، عقد اجتماع، حضره وكيل ديوان بلدية درنة وعدد من أعيان المدينة، بالإضافة إلى نشطاء المجتمع المدني، حيث ناقشوا من خلاله الصعوبات والمشاكل التي تعاني منها الأسر النازحة، وسبل إعادة إعمار المدنية وجبر الضرر لأسر ضحايا الحرب.

واستلم وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين، مذكرة شارحة مرفقة بكشوفات للأسر النازحة، تمهيدًا لتقديم الدعم والاحتياجات الأساسية لهم.

وأكد وزيرا شؤون المهجرين والإسكان ضرورة الإسراع في معالجة مشاكل هذه المناطق تدريجيا، ووفقا للأولويات التي تضعها الجهات ذات العلاقة المباشرة بإعادة الإعمار، سواء في البنى التحتية، أو الشبكة الكهرباء وغيرها من الأولويات التي ستسهم في إعادة الحياة لهذه المناطق.

وأشارت الحكومة إلى أن وزارة الدولة لشئون المهجرين وحقوق الإنسان، تعمل تكثيف الجهود لتهيئة مسح إحصائي للمهجرين في كل مناطق البلاد قريبا، تمهيدًا للوصول إلى قائمة تتضمن الخدمات والأولويات التي سيعمل عليها فريق عمل الوزارة.