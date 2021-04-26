الإثنين 26 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هجوم صاروخي على مجمع حكومي أفغاني وإصابة 16 طفلا في إقليم كونار

إصابة 16 طفلا في هجوم صاروخي على مجمع حكومي أفغاني

هجوم صاروخي
هجوم صاروخي

قال مسؤولون محليون، إن صاروخا أصاب مجمع حاكم إقليم كونار بشرق أفغانستان اليوم الاثنين خلال حفل ديني، ما أسفر عن إصابة 16 طفلا على الأقل، وألقوا بمسؤولية الهجوم على حركة طالبان.


وتصاعدت حدة القتال بين الحكومة الأفغانية وطالبان مؤخرا إذ فشلت محادثات السلام في إحراز تقدم على الرغم من الدعوات الدولية لوقف العنف.
 

ولفت إقبال سعيد حاكم كونار، إلى أن الصاروخ أطلقته حركة طالبان أصاب قاعة المجمع أثناء مسابقة لتلاوة القرآن الكريم.
 

وأضاف أن ما لا يقل عن 16 طفلا وثلاثة من أفراد قوات الأمن الأفغانية ومسؤولي الشؤون الدينية أصيبوا، وبعض الأطفال في حالة حرجة.
 

وأعلنت حركة طالبان، التي تقاتل للإطاحة بالحكومة الأفغانية أنها على علم بالحادث وتتحرى الأمر.
 

وذكرت الحكومة الأفغانية إن طالبان كثفت هجماتها على قوات الأمن الأفغانية منذ إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الشهر عن خطط لسحب قوات بلاده من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر.

وقتل خمسة مسلحين تابعين لحركة طالبان في إقليم غازني السبت الماضي إثر غارة جوية .

ذكر ذلك مصدر أمني لوكالة أنباء بختار الأفغانية، مضيفًا أن العناصر المسلحة التابعة لحركة طالبان أرادت زرع لغم في غازني على طريق "كابول-قندهار" السريع، مضيفا بأن الضربة الجوية أدت إلى مقتل خمسة مسلحين، مشيرًا إلى أن طالبان كانت تعتزم القيام بسلسلة من الحوادث المميتة للمدنيين بزرع ألغام.

وأعلنت أفغانستان الثلاثاء الماضي إطلاق سراح 28 مدنيا أفغانيا على الأقل، من سجن تابع لحركة طالبان في إقليم هلمند جنوب البلاد على أيدي قوات الكوماندوز.


وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية أن قوات الكوماندوز الأفغانية تمكنت من إنقاذ 28 مدنياً أفغانياً على الأقل وإن القوات الخاصة الأفغانية قتلت خلال العملية ستة من أعضاء طالبان، وإن وحدة العمليات الخاصة صادرت العديد من أسلحة مقاتلي طالبان، ولم ترد تفاصيل أخرى فيما يتعلق بهوية المدنيين المفرج عنهم، ولم تعلق طالبان حتى الآن على مهمة الإنقاذ.

صاروخ حاكم إقليم كونار شرق أفغانستان أفغانستان طالبان

الأكثر قراءة

تدهور الحالة الصحية للقرضاوي بعد إصابته بكورونا

«الاستئناف» ترفض طلب المتهم بالتحرش بطفلة المعادى برد المحكمة

زوج يقتل زوجته أمام أطفالها بـ20 طعنة قبل الإفطار

أسعار الذهب فى مصر اليوم الإثنين 26-4-2021

دعاء يوم 14 من رمضان 2021| أدعية اليوم الرابع عشر: "اللَّهُمَّ لَا تُؤاخِذْنِى"

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 26-4-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل يكتب: متى تنتهى المحنة؟

ماجد حبته

السلام فى أفغانستان!

علي سعدة

على سعدة يكتب.. ديليسبس ليس استعماريًا أو خائنًا

د. منى حلمى

حقنا فى الرقى والتقدم والسعادة وإفادة البشرية

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

المجلس الوزاري لحكومة الاحتلال يجتمع لبحث الوضع الأمني مع قطاع غزة

إسرائيل تسمح للفلسطينيين بالوصول لمحيط البلدة القديمة بالقدس الشرقية

«أبوالغيط» يُدين الاعتداءات الإسرائيلية على القدس الشرقية