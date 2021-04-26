مصر تعزى إندونيسيا في ضحايا غرق غواصة تابعة للقوات البحرية

أعربت مصر، اليوم الاثنين، عن خالص التعازي والمواساة لإندونيسيا الصديقة، وذوي الضحايا الأبرياء جرّاء غرق غواصة تابعة للقوات البحرية الإندونيسية، ووفاة طاقمها البالغ عددهم 53 بحاراً.

وأكدت مصر، حكومةً وشعباً، فى بيان صحفى لوزارة الخارجية، تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب إندونيسيا في هذا المصاب الأليم.



الرئيس الإندونيسي يعلن رسميًا غرق الغواصة المفقودة



كان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، قد قال، مساء أمس الأحد، إن الغواصة المفقودة في البلاد قد عثر عليها غارقة في بحر بالي، مشيرا إلى أنه أرسل تعازيه لأسر أفراد الطاقم البالغ عددهم 53.

وصرح الرئيس الإندونيسي للصحفيين بأن الجيش والبحرية غيروا وضع الغواصة KRI Nanggala 402 من "فقدان الاتصال" إلى"غارقة".

وأضاف: "نعرب عن حزننا العميق إزاء هذه المأساة خاصة لعائلات طاقم الغواصة".

وفقدت الغواصة KRI Nanggala-402، البالغة من العمر 44 عاما، يوم الأربعاء أثناء استعدادها لإجراء تدريبات طوربيد.

وقالت فرق البحث، السبت الماضي، إنها عثرت على أشياء من بينها شظايا سجادة الصلاة وزجاجة من مادة التشحيم بالقرب من آخر موقع معروف للغواصة، مما دفع البحرية للاعتقاد بأن الغواصة تحطمت.

وقال رئيس أركان البحرية يودو مارجونو، يوم السبت، إن مسحا بالسونار اكتشف جسما يشبه الغواصة على عمق 850 مترا، خارج نطاق الغوص في نانجالا.

وتقوم أكثر من اثنتي عشرة طائرة هليكوبتر وسفن بالبحث في المنطقة التي انقطع فيها الاتصال بالغواصة، وتقدم الولايات المتحدة وأستراليا وسنغافورة وماليزيا والهند المساعدة.