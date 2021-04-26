مصر تُشارك في اجتماع «اليونسكو» حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

تشارك مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في اجتماع الخبراء الدولي الحكومي (الفئة 2) بشأن مشروع التوصية الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في الفترة من 26 وحتى 30 أبريل عبر الإنترنت.



وتقرر في في الدورة الأربعين للمؤتمر العام لليونسكو والتي انعقدت في نوفمبر 2019، تطوير وثيقة تقنينية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في شكل توصية. ومنذ ذلك الحين قادت اليونسكو جهودًا متعددة في مجالات وثقافات مختلفة للخروج بتقرير أولي ومسودة أولى للتوصية، تم مشاركتها مع الدول الأعضاء في سبتمبر 2020 للتعليق عليها.

وأخذ المدير العام لليونسكو تلك التعليقات المكتوبة في الاعتبار عند إعداد تقريره النهائي بشأن التوصية والذي يحتوي على مسودة التوصية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.



وفي هذا الصدد، ينعقد اجتماع الخبراء الفنيين والقانونيين الدولي الحكومي لدراسة مسودة التوصية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. وسيتم تقديم النص الذي تم التفاوض بشأنه والمعتمد إلى الدول الأعضاء لاعتماده خلال الدورة الحادية والأربعين للمؤتمر العام لليونسكو. وفي حالة اعتماد التوصية، ستكون أول وثيقة تقنينية عالمية في هذا المجال الهام.



جدير بالذكر أن اليونسكو هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تهدف إلى نشر السلام والأمن في العالم من خلال التعاون الدولي في مجالات التعليم والعلوم والثقافة. وتضم المنظمة 193 دولة عضوًا و11 عضوًا منتسبًا، بالإضافة إلى شركاء في القطاع غير الحكومي والحكومي الدولي والقطاع الخاص. ويقع المقر الرئيسي لليونسكو في باريس، فرنسا، كما أن لديها 53 مكتبًا ميدانيًا إقليميًا و199 لجنة وطنية والذين يسهمون في تحقيق رسالة المنظمة على مستوى العالم.

كانت مصر مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد شاركت في ندوة عبر الإنترنت حول "استبيان تقييم الحاجة إلى الذكاء الاصطناعي في أفريقيا" والتي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مؤخرا.

وناقشت الندوة النتائج الرئيسية للاستبيان، كما تم إطلاق تقرير يحمل نفس الاسم وإجراء مناقشات مع الدول الأفريقية الأعضاء في اليونسكو وذلك في إطار التعاون بين دول الجنوب والتعاون بين الشمال والجنوب.



