«الجراد» يغزو لبنان والجيش يُحاول السيطرة بطائرات هليكوبتر

لبنان يكافح أسراب جراد غزت البلاد بعد تغير اتجاه الريح

ترش طائرات هليكوبتر تابعة للجيش الأراضي الزراعية في شمال شرق لبنان؛ لمساعدة المزارعين على مكافحة أسراب الجراد الذي دخل البلاد فيما وصفته وكالة تابعة للأمم المتحدة بأنه حدث "نادر للغاية" سببه تغير اتجاه الريح.



وقالت وزارة الزراعة التي استنفرت أجهزتها اليوم الإثنين، إنه تم تدمير أعداد كبيرة من الجراد.



وقال عباس مرتضى وزير الزراعة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال لـ"رويترز" إنه لم تحدث خسائر كبيرة في الزراعة حتى الآن لكن هناك مخاوف من وصول مزيد من أسراب الجراد إلى جنوب لبنان.



أضاف مرتضى أنهم تمكنوا في وقت قصير من تدمير أعداد ضخمة، لكن بعض الجراد أفلت وما زالت هناك كميات كبيرة منه معظمها في سهل مرجحين بمنطقة الهرمل.



والجراد أحدث إضافة إلى قائمة طويلة من التحديات التي يواجهها لبنان الذي يكافح أسوأ أزمة مالية منذ عقود.



وتضم محافظة بعلبك الهرمل في شمال شرق لبنان مزارع لتربية الماشية وعددا قليلا من مزارع الكرز التي تضررت من الجراد حتى الآن، بينما يضم جنوب لبنان مزيدا من الأراضي الزراعية، وقال مرتضى "متأهبين لأي شيء يمكن أن يحصل".



وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، إن وصول أسراب الجراد أمر غير معتاد بالنسبة للمنطقة لكن تغيرا في اتجاه الريح أدى إلى انتقال الجراد من السعودية إلى الأردن ومن ثم إلى

سوريا ولبنان.



وأشار موريس سعادة ممثل الفاو في لبنان إلى "إنه أمر نادر الحدوث.. كانت مناطق التكاثر على ساحل البحر الأحمر، الساحل الشمالي للسعودية، وبالتالي نقلته الريح إلى هنا عبر الأردن وسوريا".



وأضاف "لكن الأمر تحت السيطرة حتى الآن وأرى بكل تأكيد أنه ليس هناك ما يمكن أن يثير الهلع".

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، «فاو»، عن 6 حقائق للتعامل بحذر من الأجهزة المعنية بمكافحة الجراد الصحراوي في إفريقيا والشرق الأدني والتي تشمل:



- يستطيع سرب حجمه 1 كيلومتر مربع في يوم واحد تناول كمية من الطعام تساوي ما يأكله 35000 شخص.



- أفضل وقت لرش الجراد الصحراوي هو في الصباح الباكر وفي وقت متأخر بعد الظهر عندما يستقر على الأرض.



- يطير الجراد الصحراوي خلال النهار باتجاه الريح لمسافة تبلغ 150 كيلومتر في اليوم.



- يمكن أن تكون هناك زيادة كبيرة في أعداد الجراد مع كل جيل جديد من التربية، فتتضاعف أعدادها 20 مرة بعد ثلاثة أشهر، و400 مرة بعد ستة أشهر، و8000 مرة بعد تسعة أشهر.



- الجراد الصحراوي يعيش لمدة 3 أشهر؛ ويفقس البيض بعد أسبوعين، ويطفو النطاط ويصبح بالغًا بعد 6 أسابيع، وينضج البالغ بعد شهر واحد على الأقل فيكون جاهزًا لوضع البيض.