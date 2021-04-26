ما حكم استخدام المسحراتي للطبلة في السحور؟.. دار الإفتاء تجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “ما حكم استخدام بعض الأدوات الموسيقية مثل الطبلة لإيقاظ الصائمين للسحور كما يفعل المسحراتي في شهر رمضان الكريم”.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الأدوات الموسيقية بشكل عام مختلف عليها لدى أهل العلم منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم، مشيرًا إلى أن هناك اتجاه في الفقه الإسلامي تبناه الكثير من العلماء وهو يحرم استعمال الأدوات الموسيقية إجمالًا.

حكم استعمال الأدوات الموسيقية



وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" :" أن الشافعية على سبيل المثال استثنوا النآى من حكم تحريم الآلات الموسيقية ، وغيرهم استثنى الدف أو نوع من الطبل معين.



وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هناك اتجاه لدى العلماء تحريم الآلات الوترية بالتحديد، وهناك اتجاه آخر يقابله وهو أن المؤرخين الثقات نقولوا أن سيدنا عبد الله بن الزبير كان لديى جاريات يجدن الضرب على العود.

وأكد " ممدوح" أن في مثل هذه الحالات فإن القاعدة تقول بأنه لا إنكار لشيء مختلف فيه، ومن تبنى فيه رأى فلا يلام عليه، لافتا إلي أنه فيما يخص استخدام المسحراتي لبعض الأدوات لإيقاظ الناس مثل الطلبة الصغيرة فإن هذه الآلة خارجة عن النزاع الحاصل بين العلماء، حول حكم استخدام الأدوات الموسيقية بشكل عام.

حكم استخدام المسحراتي للطبلة



وتابع :" ظاهرة المسحراتي فهو طقس فلكلورى لطيف يعبر عن عادات المصريين وتذوقهم للشهر الفضيل، كما أن فيه نوع من التعاون على البر والتقوى لأنه يوقظ النائم، كما أنه يزرع في الأطفال ذكريات لطيفة لدى الأطفال ويترك مشاعر إيجابية لدى الناس"

وخصصت دار الإفتاء خطًّا ساخنًا لفتاوى الصيام، يعمل يوميًّا للرد على أسئلة المستفتين في كل مكان، ومنها أيضًا صفحة الدار الرسمية على الفيس بوك التي تقدم هذا العام وجبة روحية متكاملة من فتاوى الصيام وأحكامه وآدابه وأخلاقياته.