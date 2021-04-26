ملخص أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 14 .. صدمة محمد ممدوح

نرصد خلال هذا التقرير تفاصيل أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 14 التي شهدت صدمة محمد ممدوح الذي يقدم دور حازم، وخلال أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 14بطولة النجمة متى زكي، شهدت عدة أحداثا مثيرة تعرضت لها هنا التي تقدمها النجمة منى زكي، وانتهت بحدث كبير وغير قانوني سبب صدمة محمد ممدوح بعد سماعه.

ملخص أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 14

شهدت أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 14 الكثير من الامور بعد صدمة محمد ممدوح بعد سماعه بأن منى زكي تحاول كتباة نجله الصغير باسم مؤنس الذي يقدم دوره الفنان محمد فراج، ويسعى حازم "محمد ممدوح" من خلال عائشة بن أحمد وصديقاتها السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية من اجل إنقاذ ابنه من هذه المخالفة القانونية خاصة أنه بعيد عنه وسط عقبات كبيرة تقابله خلال الاحداث كما يفكر في رفع دعوى قضائي لمنع زوجته من تتفيذ هذا الأمر الذي تحاول القيام به لاستعادة ابنتها بعد تسجيلها مضطربة نفسيا وغير جديرة لاستلام طفلها بعد تهديدها بالانتحار داخل المستشفى بعد الولادة مباشرة وفقا للقانون الامريكي وأنه يجب تسليمه للاب لذلك حاولت كتابته باسم زي في البداية ولكن في النهاية عرف حازم ان الولد سيكتب باسم مؤنس.

أبطال وصناع مسلسل لعبة نيوتن في رمضان

مسلسل لعبة نيوتن يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم منى زكي، والفنان محمد ممدوح، ومحمد فراج، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، ومايان السيد، وأسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، والتأليف لورشة السيناريست مها الوزير، بمشاركة سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي، وعمار صبري، من إخراج تامر محسن، ومن إنتاج ميديا هب "سعدي- جوهر".

ويعرض عبر قنوات دي إم سي التابعة للمتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي ويبدأ عرض المسلسل على دي إم سي العامة في تمام الساعة الثامنة مساء ويعاد مرة أخرى في تمام الثانية صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة العاشرة صباحا كما يعرض عبر قناة دي إم سي دراما في تمام الساعة العاشرة مساء ويعرض عبر قناة دبي في العاشرة مساء ايضا