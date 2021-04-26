إحالة مدير منطقة شبرا الخيمة للتأمينات والمعاشات للمحاكمة التأديبية

لإهانته موظفا في الهيئة بالقول

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 39 لسنة 63 قضائية عليا، إحالة مدير عام منطقة شبرا الخيمة للتأمينات والمعاشات للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت ارتكابه مخالفة إدارية وقانونية وخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي.

وأكد تقرير الاتهام أن (م. ا. إ)، مدير عام منطقة شبرا الخيمة للتأمينات والمعاشات بتاريخ 27 إبريل 2020 بدائرة عمله وبوصفه السابق، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

- تفاصيل الواقعة

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن المحال أهان بالقول (ع. ت)، الموظف بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشبرا الخيمة، بقوله له "أنت عالة عليّ في المنطقة" مرتكبًا المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمادتين 57 و 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالف المذكور للمحاكمة التأديبية، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المحال وفقًا للمواد المشار إليها عاليه، وكذا المادة 61 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 14 من قانون رقم 117 لسنة 58 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته.

- أدلة الثبوت وأقوال الشهود

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت محاضر تحقيقات النيابة الإدارية، وأقوال الشهود (م. ل. س)، المفتش المالي والإداري، و(ع. ع. إ)، موظف الشؤون الإدارية، و(م. م. ك)، مراجع الحقوق التأمينية، ومذكرة التصرف في القضية.

- اختصاصات النيابة الإدارية

وتعتبر النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق في المخالفات والجرائم التأديبية، كما أنها تضطلع بدور سلطة الاتهام، وسلطة الادعاء الوحيدة أمام المحاكم التأديبية، ليس ذلك فحسب بل تقوم أيضًا بدور سلطة الطعن على أحكام تلك المحاكم السالفة الذكر أمام المحكمة الإدارية العليا؛ حيث تقوم بإخضاع الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية للمراجعة والفحص بهدف التحقق من صحة قيامها بإنزال حكم القانون على النحو الأمثل على الجرائم المنظورة أمامها

والنيابة الإدارية تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، إسوة بدور النيابة العامة في تمثيل المجتمع في الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية؛ بُغية أن تتحقق حيدة أعضاءها بعيداً عن دائرة لتأثير على أعمالها.