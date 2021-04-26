الأنبا نيقولا أنطونيو: كورونا فشل فى إحباط احتفالاتنا بأحد الشعانين

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن في مصر وللعام الثاني هذا العام 2021 افتقدنا مشهد السعف بجوار كنائسنا بسبب انتشار وباء كورونا.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشئون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه ومع ذلك لم نتوقف عن رفع سعف النخيل وأغصان الزيتون ونهتف قائلين: "أوصنا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب".

وتابع: "يا رب أرفع عنا وعن بلدنا الحبيب مصر وعن كل العالم هذا الوباء الخبيث".

تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا، اليوم بإثنين البصخة المقدسة.

جدير بالذكر أنه بدأت كنيسة الروم الأرثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا؛ أقدس أسابيعها وأيامها على مدار العام أيضًا، والذي يحمل مُسمى "أسبوع الألام" الأحد الموافق يوم 25 من أبريل الجاري، باحتفالات أحد الشعانين، مرورًا بإثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد ثم الجمعة العظيمة، ثم سبت النور، ثم أحد الاحتفال بعيد القيامة المجيد، الذي يعقبه احتفالات شم النسيم.

وكان قد أعلن عدد كبير من الأديرة، أغلاق أبوابها حتى احتفالات شم النسيم، وذلك بسبب الاحتراز من موجة فيروس كورونا الثالثة، والتي تعتبر الأشد مقارنة من موجتيه الأولى والثالثة.

ولنفس السبب أيضًا، أعلن عدد كبير من إيبارشيات الكنيسة القبطية الكاثوليكية، عن معايير مشددة جدًا لمشاركة الشعب في مناسبات أسبوع الآلام، فهناك من قصر الأمر على الكهنة والشمامسة، وهناك من سمح بحضور مناسبة واحدة فقط.

ولم تُعلن الكنيسة إلى الآن، قراراتها بخصوص مشاركة الشعب بالحضور من عدمه في مناسبات أسبوع الآلام، لاسيما التي يرأسها بالقاهرة والإسكندرية، قداسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا، ويرأسها في طنطا نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، والوكيل البطريركي للشئون العربية.

إلا أن المشهد العام في الكنائس المصرية الأخرى سواء كانت القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والكاثوليكية برئاسة غبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، وكذلك الأسقفية برئاسة المطران منير حنا، والإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، يملؤه الاحتياط من ثالث موجات كورونا.