الإثنين 26 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انهاء العام الدراسي

«شوقي»: «الناس سعيدة بقرار إنهاء العام الدراسي لأنهم خايفين على ولادهم»

الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ردود أفعال معظم الناس على قرارات إنهاء العام الدراسي بعد امتحانات أبريل لطلاب صفوف النقل كانت سعيدة جدا.

 

وأضاف في تصريحات صحفية، أن "الناس خايفة على ولادها" .

 

وكان وزير التربية والتعليم، أكد فى تصريحات له، إن قرار إنهاء العام الدراسي "2020-2021" للمراحل من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي، بالإضافة إلى الصفين الأول والثاني الثانوي، عقب أداء امتحانات شهر إبريل، هو قرار وزارة التعليم، وليس نابعاً من لجنة إدارة الأزمات، ولكن تم التشاور فيه مع مجلس الوزراء.

 

وأشار إلى أنهم كانوا يحاولون استكمال العام الدراسي بأعجوبة، مؤكدا أنه تم استكمال الغالبية العظمى من المنهج، وتم إجراء تقييما للطلاب بشكل جيد.

 

 وشدد على أن هذا القرار سيوفر حركة 21 مليون طالب في هذه المراحل التعليمية، معلقا: "أرقام الإصابات مش مريحة، ومرشحة للزيادة بالإضافة إلى أن شهر رمضان الكريم سينتهي في نصف مايو، كما أن المناهج جميعها ستنتهي أول مايو لأن ما بعد 10 مايو الجزء المتبقي من المناهج للاطلاع فقط "، مشدداً على أن المنهج الذي سيتم قطعه من الدراسة يعادل نحو 10 أو 12 يوما، في سبيل ذلك سيتم توفير حركة 21 مليون طالبا.

 

وأكد الوزير أن هذا القرار احترازي في المقام الأول، ولكن في وقت لدينا ما يكفي من درجات التقييم تم تحقيقه تسمح بتقييم الطلاب ويخرجوا بشكل محترم للعام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن الوزارة نجحت في عامين متتاليين باستكمال العام الدراسي وعقد امتحانات بشكل ناجح، وأن الوزارة راضية عنه تماما في جميع السنوات.

 

وشدد قائلا إنا نحاول أن نوفر على الأهالي الخوف والقلق خشية الإصابة بفيروس كورونا، ولتستطيع الوزارة التركيز أكثر في الإجراءات الاحترازية لامتحانات الشهادات العامة، وبالتالي هذا التوازن هو أكثر الحلول المنطقية .

امتحانات صفوف النقل الفصل الدراسي الثاني امتحانات

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