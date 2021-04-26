محافظ الإسماعيلية يمنح أسرة وحدة سكنية بعد انهيار منزلهم في 2013

توفير حياة كريمة..

في لفتة إنسانية استجاب اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، لمطلب أسرة يعاني الام والاب من عدة أمراض بتوفير سكن كريم لهم بعد انهيار منزلهم بمنطقة المحطة الجديدة في عام 2013.

وقرر محافظ الإسماعيلية تسليم الأسرة وحدة سكنية في دور أرضي لعدم ملائمة الأدوار المرتفعة لحال الأسرة وخاصة لمعاناة الأب والأم من عدة أمراض مزمنة.

ووجه اللواء شريف بشارة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية بفرش الشقة وتوفير الأجهزة الكهربائية والمنزلية اللازمة لتوفير حياة كريمة لها ولاسرتها.

واستقبل محافظ الإسماعيلية السيدة بعد استلامها الشقة وقيام مديرية التضامن الاجتماعي بفرش الشقة بالكامل وتوفير الأثاث والأجهزة الكهربائية والمنزلية لها للتأكد من توافر كافة طلباتها داخل الوحدة السكنية.

وأكد اللواء شريف بشارة علي أن باب مكتبه مفتوح لجميع مواطني الإسماعيلية في أي لحظة للعمل على تحقيق متطلباتهم.

وعلى الجانب الآخر، شن اللواء مجدى عنانى السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، جولات الميدانية لإعادة الانضباط للشارع ورفع أي إشغالات أو تعديات.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ بضرورة رفع كافة صور الإشغالات والتعديات وفرض هيبة الدولة والقانون وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري.

قام اللواء مجدى عنانى السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية مساء أمس الجمعة، يرافقه المهندس رمضان السيد رئيس حى ثان الإسماعيلية وبحضور اللواء محمود عاشور مساعد مدير أمن الإسماعيلية للأمن العام والمهندسة إيمان مبارك نائب رئيس الحى و المحاسب علاء محسن سكرتير حى ثان الإسماعيلية بحملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم شارع شحته ( السكة الحديد ).

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر إشغال طريق، وذلك لإعادة الإنضباط للشارع بنطاق حى ثان الإسماعيلية.

جاء ذلك بحضور قطاع الإشغالات برئاسة محمد موسى، وهانى صادق وعبدالرحمن توفيق وصلاح محمد مسئولى قسم الإشغالات و أشرف مصطفى مدير الحملة الميكانيكية وسمير محسن رئيس قسم الأزمات.