محافظ مطروح يشدد على مسؤولي المواقف بالالتزام بتسعيرة الأجرة

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، على عدم المساس أو حدوث أي زيادة فى تعريفة الركوب بوسائل المواصلات العامة والنقل الجماعي وسيارات السرفيس والتاكسي بالمحافظة والثبات على أسعار وتعريفة الأجرة الحالية، مع المتابعة المستمرة من خلال غرفة العمليات مدى توافر المواد البترولية بمحطات الوقود في نطاق كل مدينة من المدن الثمانية بنطاق المحافظة بعد قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والخاصة بزيادة طفيفة قدرها25 قرشا للمواد البترولية بنزين (80، 92، 95) دون المساس بأسعار السولار والغاز الطبيعي والمازوت والكيروسين.



وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على مسؤولي إدارات المواقف بالالتزام بتسعيرة الأجرة المقررة وعدم مخالفتها، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين مع تلقى أى شكوى على رقم غرفة عمليات المحافظة 0464933158 .

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر إلى إدارة ومباحث مرور مطروح للمتابعة الميدانية المستمرة وعدم السماح بأي تجاوزات أو زيادات لتعريفة الركوب المنصوص عليها من المحافظة وضبط المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية مع إستمرار تكثيف الحملات المشتركة والتعامل بكل حسم ضد أي مخالفة أو محاولة استغلال الموقف فى زيادة تعريفة الركاب المقررة وذلك تيسيراً على المواطنين و مع التشديد على ضرورة وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس المتضمن لخطوط السير والاجرة المقررة.

وكانت قررت لجنة التسعير التلقائي المشكلة بقرار من مجلس الوزارة رقم 2764 لسنة 2018 بشأن متابعة ومراجعة وتنفيذ آليات التطبيق السعري للمنتجات البترولية، زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه إلى 25 قرشا للتر ، بالإضافة إلى تثبيت سعر السولار عن 6.75 جنيه، وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن، وذلك طوال الثلاثة أشهر القادمة والتى تبدأ من أبريل الحالي حتى 30 يونيو 2021.