تدهور الحالة الصحية للقرضاوي بعد إصابته بكورونا

أعلن القيادي الإخواني ومدير مكتب يوسف القرضاوي سابقا، عصام تليمة، عن تدهور الحالة الصحية للداعية القطري دون توضيح أي تفاصيل.

وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قد أعلن، صباح السبت قبل الماضي، إصابة القرضاوي بفيروس كورونا، مؤكداً أن حالته جيدة.

وأعلن الحساب الرسمي للقرضاوي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد نجله، عبدالرحمن يوسف القرضاوي، إصابة والده بفيروس كورونا على تويتر، وقال إن والده تلقى تطعيمًا ضد الفيروس سابقًا.

وأكدت تقارير سابقة إن القرضاوي- يبلغ من العمر 94 عامًا، وهو الزعيم الروحي للإخوان المسلمين- أصيب بكورونا، ويتلقى الرعاية الطبية بمنزله.

يذكر أن القرضاوي حُكم عليه غيابيا بالإعدام في عام 2015 مع آخرين منتمين إلى جماعة الإخوان.

ولطالما كان له دور بارز في القيادة الفكرية لجماعة الإخوان المسلمين، وأيد القرضاوي ودافع عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي المنحدر من الجماعة الإرهابية.

جدير بالذكر، أن منظمة "مشروع مكافحة التطرف" الأمريكية وضعت القرضاوي ضمن قائمة "أخطر 18 متطرفا على وجه الأرض" لعام 2021.. ووفقا للمنظمة الأمريكية، فإن القرضاوي يعتبر أبرز المعتنقين لفكر الإخوان.

واعتبرت المنظمة أن القرضاوي دائما ما يدافع عن الهجمات الإرهابية والتفجيرات الانتحارية، ويسميها عمليات "استشهادية"، مشيرة إلى إنه في عام 2008، وصف رئيس الوزراء البريطاني، آنذاك، ديفيد كاميرون، الرجل البالغ من العمر 94 عامًا، بالخطير والمثير للانقسام، ورفض منحه تأشيرة لزيارة البلاد.

وكان قد أغلق موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حساب ما يسمى «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» الذي يترأسه القرضاوي؛ لدعمه الإرهاب، وفقا لما نقلته تقارير دولية مارس الماضي.

ووفقا للتقارير الدولية، فإن «فيسبوك» أغلق الحساب بسبب إصدار الاتحاد فتاوى تحض على الإرهاب والتطرف.



يذكر أن القرضاوي التحق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، ومنها حصل على العالمية سنة 1953، كما حصل القرضاوي على العالمية مع إجازة التدريس من كلية اللغة العربية سنة 1954، ودبلوم معهد الدراسات العربية العالية التابع إلى جامعة الدول العربية في تخصص اللغة والأدب في سنة 1958.