الإثنين 26 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

3578 طالبا بالأول والثاني الثانوي يؤدون الامتحانات بالوادي الجديد

الدكتور سمير النيلى
الدكتور سمير النيلى

 قال الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية و التعليم بالوادي الجديد، اليوم الإثنين ، أن 3578 طالب وطالبة بالصفين الأول والثاني الثانوي يؤدون إمتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2021 ورقيا بإدارات المحافظة الخمسة التعليمية بالوادي الجديد تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد راعي العملية التعليمية على أرض المحافظة.

وبدأت الامتحانات منذ صباح اليوم والتي انطلقت في تمام الساعة 9 صباحا وحتى 11 صباحا لطلاب الصف الأول الثانوى ومن 12 ظهرا حتى 1.30 ظهرا لطلاب الصف الثانى الثانوى

 وأكد الدكتور سمير وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد أنه تم تجهيز 27 لجنة مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتكثيف حملات التعقيم والتطهير بجميع المدارس حرصا على سلامة الجميع، مؤكدا على استعدادات اللجان لاستقبال الطلاب مع توفير المناخ والجو الهادئ للطلاب لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة وحال وجود أي عقبات يتم تذليلها بشكل فورى وفي نفس السياق أنتهى 5895 تلميذ وتلميذة بالصف الخامس الابتدائى لآداء الامتحان "متعدد التخصصات " للفصل الدراسى الثانى فى الوادى الجديد اليوم الأثنين وفقا للقرارات الوزارية نظرا للظروف الإستثنائية التى تمر بها البلاد. 

وعقدت الإمتحانات اليوم بـ 151 لجنة بمراكز المحافظة الخمس مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، لافتا أنه تم التأكيد على أعمال التعقيم والتطهير بجميع اللجان ومراعاة التباعد والمسافات داخل اللجان وإتخاذ كافة مايلزم لسير أعمال الإمتحانات بدون اى قلق او توتر حيث أجرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، مع أول أيام إمتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى، جولة تفقدية لمجموعة من المدارس التابعة لإدارة الخارجة التعليمية. 

جاء ذلك للإطمئنان على سير أعمال الإمتحانات فى يومها الأول وانتظام دخول الطلاب للجان والتزام الجميع بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وبما يضمن سلامة الجميع. 

وتضمنت الزيارة المرور على مدارس المروة الإبتدائية المشتركة، ومدرسة سمير محمد إسماعيل الإعدادية، والخارجة الثانوية الجديدة للبنات، ومدرسة الشعراوى الثانوية للبنات.

وزارة التربية و التعليم الوادي الجديد امتحانات نهاية العام العملية التعليمية طارق شوقى

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