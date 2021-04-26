الإثنين 26 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«رجال أعمال الإسكندرية» تستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة

جمعية رجال الاعمال
جمعية رجال الاعمال بالإسكندرية

التقى مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وفدًا من مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، حيث ترأس الوفد الينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر،  ومروة علم الدين مسؤول الشراكات وتمويل التنمية،  وديفيد روشا مسؤول الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويأتي اللقاء في إطار حرص مجلس إدارة الجمعية، على دعم سبل التعاون والتواصل المشترك مع المؤسسات والهيئات المختلفة لدعم الاقتصاد الوطني وخدمة مجتمع الأعمال السكندري، واستعراض أبرز واهم أعمال الجمعية.

وقالت الجمعية، في بيان إن اللقاء استعرض  أنشطة الجمعية ووحدات العمل التابعة لها، فيما تم مناقشة سُبل التعاون واتفق جميع الحضور على استمرار التواصل، بالاضافة إلي أنه تم تنظيم زيارة لمركز التدريب والتشغيل المهنى بغيط العنب VTEC، حيث تم التعرف  على أنشطة المركز.

الجدير بالذكر، أن اللقاء شارك فيه  محمد مصطفى هنو  نائب رئيس مجلس اداره جمعيه رجال أعمال الاسكندرية،  لشئون كسب التأييد، والمهندس هشام أبو العلا نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الخارجية والتعاون المشترك، والدكتور أمجد العتال الأمين العام، وهيثم القيار  الأمين العام المساعد، والمهندس  شريف الديواني مستشار الجمعية، فيما شارك من المكتب التنفيذي للجمعية أدهم قريطم  المدير التنفيذي لجمعية رجال أعمال إسكندرية، وأسامة مراد المدير التنفيذي لمشروع تمويل المنشأت الصغيرة والحرفية، ومروة أبو هيف رئيس قسم العلاقات الخارجية، وأميرة عادل رئيس قسم المسئولية المجتمعية للشركات، و سمر إبراهيم  منسق قسم العلاقات الخارجية.

وفي نفس السياق أيضاً التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بمقر وزارة التعاون الدولي، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر  "إيلينا بانوفا"، أمس الأحد، حيث ناقشتا برامج التعاون للعام الجاري، وملامح خارطة الطريق المستقبلية، في إطار تنسيق الجهود وتمهيد الطريق نحو التعاون الإنمائي الفعال، لدعم أجندة التنمية الوطنية.

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة، ووكالاتها وبرامجها التابع في مصر، حيث يتم من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة تنسيق الجهود لدعم خطط الدولة التنموية في مختلف المجالات.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تسعى لتحقيق علاقات تعاون إنمائي فعّال أكثر انفتاحًا وتكاملًا مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهي (منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وسرد المشاركات الدولية).

رجال الأعمال بالإسكندرية المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر الإسكندرية غيط العنب مركز التدريب والتشغيل

الأكثر قراءة

تدهور الحالة الصحية للقرضاوي بعد إصابته بكورونا

«الاستئناف» ترفض طلب المتهم بالتحرش بطفلة المعادى برد المحكمة

زوج يقتل زوجته أمام أطفالها بـ20 طعنة قبل الإفطار

أسعار الذهب فى مصر اليوم الإثنين 26-4-2021

دعاء يوم 14 من رمضان 2021| أدعية اليوم الرابع عشر: "اللَّهُمَّ لَا تُؤاخِذْنِى"

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 26-4-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل يكتب: متى تنتهى المحنة؟

ماجد حبته

السلام فى أفغانستان!

علي سعدة

على سعدة يكتب.. ديليسبس ليس استعماريًا أو خائنًا

د. منى حلمى

حقنا فى الرقى والتقدم والسعادة وإفادة البشرية

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

المجلس الوزاري لحكومة الاحتلال يجتمع لبحث الوضع الأمني مع قطاع غزة

إسرائيل تسمح للفلسطينيين بالوصول لمحيط البلدة القديمة بالقدس الشرقية

«أبوالغيط» يُدين الاعتداءات الإسرائيلية على القدس الشرقية