استئناف مشروع وظائف لائقة لشباب مصر في دمياط

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، مع إيريك أوشلان مدير الفريق الفنى للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وخوزيه مانويل أخصائي تطوير مشروعات وخلق فرص عمل بالمنظمة، وبريهان توفيق منسق المشروع بالمنظمة وأ. مروة نبيل مقرر المجلس القومى للمرأة بدمياط.

تناول اللقاء سُبل استئناف مشروع "وظائف لائقة لشباب مصر - معًا لمواجهة التحدى بمحافظة دمياط" والذى كان قد بدأ فى إبريل ٢٠١٩ وتوقفت أنشطته آخر مايو ٢٠٢٠ جراء جائحة كورونا وذلك بتمويل من الشركة المصرية لإنتاج الميثانول "ميثانكس".

وناقشت "المحافظ" آليات استكمال المشروع الذى يهدف إلى خلق وظائف لائقة من خلال تحسين مهارات الشباب و توفير فرص عمل مستدام فى المحافظة، طبقاً لمنهجية تشاركية وتكوين لجنة تضم جهات القوى العاملة، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، التعليم العام و الفنى، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمجلس القومى للمرأة.

وأشادت "محافظ دمياط" بالمشروع الذى يستهدف أولا تعزيز مهارات الشباب من الجنسين بالفئة العمرية من ١٩ إلى ٣٥ عام وخلق فرص عمل لائقة لهم، بالإضافة إلى دمج ذوى الإعاقة بالدورات التدريبية وكذا تدريب ورفع كفاءة الجمعيات للاستفادة منهم فى مجالات مبادرات تشغيل الشباب، مؤكدة أنه سيتم عقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات المستهدفة، لاستكمال المشروع.

وفى سياق متصل، استعرضت "الدكتورة منال عوض" عدد من المقترحات لتحقيق التعاون مع المنظمة تحت مظلة ذلك البرنامج، مثل دعم الصناع بمدينة دمياط للأثاث بمجالات التصميم و التسويق والتمويل ، وكذا المشاركة في تطوير مراكز الشباب بمركز كفر سعد ضمن مبادرة "حياة كريمة" وذلك فى ضوء المبادرة التى أطلقتها المنظمة مع وزارة الشباب والرياضة (نوادى البحث عن وظيفة)، وكذا تفعيل دورات تدريبية للسيدات بذات المركز و انشاء دورات أخرى بمشروع "مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات" والذى تنفذه المحافظة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بمدينة عزبة البرج،كما نوهت "المحافظ" الى أن هذه الدورات سوف تأتى وسط إجراءات وقائية واحترازية، متوجهة بالشكر الجزيل إلى ممثلى المنظمة على هذه المبادرة التى تعكس حرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون المشترك، كما دعتهم إلى دراسة إمكانية دعم فئة الصيادين ، ودعتهم أيضاً زيارة مدينة دمياط للأثاث للوقوف على آليات تنفيذ مبادرات داعمة لهذا القطاع.

ومن جانبه، أعرب أوشلان عن سعادته بالعمل مع محافظ دمياط لاستكمال تنفيذ هذا المشروع الذى بدأ بالفعل منذ عاملين لكنه توقف إثر جائحة كورونا، مؤكدًا ان المنظمة قد حققت العديد من المبادرات بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة "صاحبات الأعمال يمضين قدمًا" و مع مدارس التعليم الفنى "دعم الابتكار وريادة الأعمال" وكذا جهاز تنمية المشروعات "ابدأ مشروعك" و "نوادى البحث عن وظيفة" مع وزارة الشباب والرياضة، معربًا عن تطلعه لتحقيق المزيد من الشراكة مع محافظة دمياط، كما أكد عزمه زيارة مدينة دمياط للأثاث عقب اللقاء لوضع استراتيجية محددة للتعاون.