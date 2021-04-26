القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار 2021

برغم جائحة كورونا وارتفاع الإصابات إلا أنه أُسدل الستار على الدورة الـ93 من حفل توزيع جوائز الأوسكار 2021 وفي هذا السياق ترصد “الدستور” القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار .

جوائز الأوسكار 2021

- فاز Nomadland بجائزة أفضل فيلم، وفازت بطلته فرانسيس مكدورماند بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في الفيلم، الذي تدور أحداثه حول امرأة تقرر أن تقضي حياتها في ترحال دائم في الغرب الأمريكي خلال فترة الكساد العظيم.

- المخرجة كلوى تشاو تم اعلان فوزها بجائزة من جوائز الأوسكار 2021 لأفضل مخرجة عن فيلم Nomadland، وذلك باعتبارها ثانى امرأة تفوز بجائزة الأوسكار لأفضل مخرج والأولى من أصل آسيوي، وقالت كلوي في كلمتها بعد الفوز: "لقد وجدت دائمًا الخير في الأشخاص الذين قابلتهم في كل مكان ذهبت إليه في العالم.. الجائزة لمن لديه الإيمان والشجاعة للتمسك بالطيبة في نفسه والتمسك بالطيبة في ذاتها، بغض النظر عن مدى صعوبة القيام بذلك".

جائزة الأوسكار لأفضل ممثل 2021

- فاز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل النجم أنتوني هوبكنز عن دوره في فيلم The Father، كما فاز الفيلم بجائزة أفضل سيناريو مقتبس أيضا، وهو من إخراج فلوريان زيلر، وهو الفيلم الذي شهد مهرجان القاهرة السينمائي على عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا.

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، الذي تحوّل كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، من بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون، الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".

وتدور أحداث الفيلم، حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله.

- حصلت على جائزة أفضل ممثلة مساعدة يو جونج يون عن دورها في فيلم Minari، وبذلك تكون ثاني ممثلة آسيوية تفوز بجائزة الأوسكار، بعد الممثلة اليابانية ميوشي أوميكي لفيلم سايونارا في عام 1957، فيما نال جائزة أفضل ممثل مساعد دانيال كالويا عن دوره بفيلم Judas and the Black Messiah، وهو العمل الذي فاز أيضا بجائزة أوسكار أفضل أغنية.

فيلم "Judas and the Black Messiah" من إخراج شاكا كينج وكتبه كينج وويل بيرسون، استنادًا إلى قصة كتبها كينج وبيرسون والأخوان كيني وكيث لوكاس.