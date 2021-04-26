الإثنين 26 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حاولت قتله في مقر السجن

الحكم على المتهمة بطعن نائب مأمور سجن الجيزة 27 يونيو

الحكم على المتهمة
الحكم على المتهمة

حجزت الدائرة 5 إرهاب، اليوم الاثنين، محاكمة المتهمة بالشروع في قتل نائب مأمور سجن الجيزة المركزي، ورئيس مباحث السجن، والانضمام لجماعة إرهابية لجلسة 27 يونيو للحكم.

صدر  القرار  برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور على عمارة،  وأمانة سر أشرف صلاح.

- تفاصيل القضية

تعود أحداث الواقعة إلى 20 فبراير 2018 أثناء مباشرة مأمور سجن الجيزة المركزي ونائبه ورئيس مباحث السجن عملهم، و حضرت المتهمة لمقر السجن لرغبتها في لقاء المأمور وعندما سمح لها باللقاء أخذت تتحدث له بصوت منخفض وباقترابه منها للإنصات لحديثها استلت سلاحًا أبيض من بين طيات ملابسها، وطعنته بمنطقة البطن قاصدة قتله، وما إن حاول رئيس المباحث ضبطها حتى استلت سكينا أخرى، واعتدت بها عليه وأصابته في يده اليسرى.

ارهاب الشروع في قتل المتهمة نائب مأمور سجن الجيزة المركزي

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