«روح المحبة».. ملحن قبطي في قنا يلحن أغنية للأزهر الشريف دون أجر

ألفها دكتور أزهري

يعتبر بترو صلاح، أحد أشهر العازفين بمدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، و الذي ذاع صيته خلال الفترة الماضية من خلال عزفه على الكمان، خاصًة أنه طالبًا في بيت العود العربي، الذي يشرف عليه الفنان نصير شمه.

الشاب القبطي، عازف الكمان والعود في نجع حمادي، البالغ من العمر 44 عامًا، عضو فرقة الشموع التابعة للأوبرا المصرية، وعضو فرقة الأقصر للموسيقي العربية، وانضم لفترة لفرقة التخت العربي بالقاهرة، قدم أغنية للأزهر الشريف من تلحينه خلال الفترة الماضية، بعدما عرض عليه أحد الأصدقاء الفكرة وذلك كهدية منه للأزهر، دون أن يحصل على أجر، وتقديرًا وإرساء لروح المحبة بين المسلمين والمسيحين، النسيج الواحد لمصر.

- الأغنية تأتي تأكيدا على روح المحبة بين كل المصريين

الأغنية التي لحنها بترو صلاح، والتي نالت إعجاب الجميع، من تأليف الدكتور محمد محمود الجبة بجامعة الأزهر، والذي قال أنه يؤمن بوحدة الوطن المصري بالمسلمين والأقباط، متابعا:" تقديرًا لقيمة هذا الشهر الكريم الذى يأتى بالفرحة والبهجة على قلوب الجميع".

ومن جانبه يقول بترو صلاح، أنه لحن العديد من الأغاني التي تدل على المحبة بين المسلمين والمسيحين، لافتًا إلى أن تلحينه أو غناؤه أغنية للأزهر الشريف، يعد تأكيدًا على روح المحبة والتأخي بين المسلمين والأقباط، والتأكيد على أن المصريين لا يفرقهما شيئًا ولكن يجمعهما دين واحد.

- اللحن هدية بدون أجر

وأكد الملحن بترو صلاح، في تصريحات خاصة، أنه لم يحصل على أجر نظير تلحين الأغنية للأزهر الشريف، و أنها كانت مهداة منه للأزهر الشريف بقيمته الكبيرة في مصر والعالم بأكمله، موضحًا أن الأغنية كانت تتحدث عن الازهر الشريف ودوره، فله مكانة في جميع قلوب المصريين سواء كانوا مسلمين أو مسيحين، وأنه لا يغفل أحد دوره على الإطلاق، منذ عشرات السنوات الماضية بل مئات السنوات.