إيفاد مأموريات من «الأحوال المدنية» إلى عدد من المحافظات

لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين

أوفد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين بمحافظتي المنوفية والإسكندرية، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم وتسليمها لهم .



- مأموريات للمواطنين في المستشفيات



كما أوفد قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأمورية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ 3 حالات يعانون من أمراض مزمنة داخل مستشفيات بمحافظة القاهرة، وكذا مواطنة غير قادرة على الحركة بمحل إقامتها بالإسكندرية، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم .



كما واصل قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذوى القدرات الخاصة بمقر ديوان عام القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتسليمها لهم تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.



- استخرج بطاقات لذوي الاحتياجات الخاصة بمنازلهم

أوفد قطاع الأحوال المدنية مأمورية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لإحدى السيدات محجوزة بإحدى المستشفيات بالقاهرة، وكذا شقيقين من ذوى الإحتياجات الخاصة بمحل إقامتهما، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم .

- مأمورية في المنوفية و كفر الشيخ

كما أوفد قطاع الأحوال المدنية مأمورية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لأهالي قرية شما بمركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية، وكذا قرى (الجريد – حاذق بمركز شرطة بيلا – برج مغيزل) بمركز مطوبس بمحافظة كفرالشيخ، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم .

كما تم إيفاد مأموريات خارجية لعدد من الحالات الإنسانية بالمستشفيات، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم .

وكذلك أوفد قطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع المجلس القومى لحقوق المرأة، مأمورية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لأهالى قريتى (جزيرة الحجر بمركز شرطة الشهداء ، زاوية راذين بمركز منوف) بمحافظة المنوفية ، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم.

كما تم إيفاد مأموريات خارجية لعدد من الحالات الإنسانية بالمستشفيات ، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم.



- قافلة خيرية في الإسكندرية



وكانت وزارة الداخلية قد أوفدت قافلة خدمية وإنسانية تضم كافة التخصصات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين إستهدفت منطقة بشاير الخير 1 بمحافظة الإسكندرية، و تم توزيع عدد من المساعدات العينية بالمجان على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان ، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، و قد لاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.