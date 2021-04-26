نمو صافي الاستثمار الأجنبي بالأردن ‭1.9‬% في 2020 رغم كورونا

أفادت أرقام البنك المركزي الأردني بأن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن

خلال العام الماضي نما 1.9 بالمئة إلى نحو 496.7 مليون دينار (700.5 مليون دولار) مقارنة مع مستواه في 2019.



وكان صافي الاستثمار المباشر في الأردن 487.3 مليون دينار في 2019.



أثرت جائحة كوفيد-19، إلى جانب حالة الترقب من قبل المستثمرن مع استمرار توتر الأوضاع السياسية التي تحيط بالمملكة، بالسلب على حجم تدفق الاستثمارات، خاصة القادمة من الخليج ودول أجنبية.

وفي سياق متصل، أكدت أمين عام وزارة النقل الأردنية وسام التهتموني، أمس الأحد، عودة حركة السفر عبر معبر العقبة نويبع إلى طبيعتها قبل ظهور فيروس كورونا.



وقالت التهتموني - في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) : إن حركة المسافرين بالاتجاهين عادت إلى طبيعتها بعد أكثر من عام على القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن حركة الشحن وتدفق البضائع متاحة منذ أشهر في كلا الاتجاهين، موضحة أن حركة السفر والشحن عادت إلى طبيعتها مع تطبيق البروتوكول الصحي المتبع على المعابر الحدودية بالنسبة للمسافرين.

فيما سُجّلت وزارة الصحة الأردنية، أمس الأحد، 1731 إصابة جديدة و52 وفاة بفيروس كورونا، و3565 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - أنه إجمالي الإصابات ارتفع إلى 702 ألف و154 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و615 حالة، والشفاء إلى 668 ألفا و337 حالة.

وقد عبرت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي عن أملها في عودة حفر الآبار في حقل حمزة بداية العام المقبل، وسط توقعات بإنتاج ألفي برميل نفط يوميا قريبا.

وقالت زواتي لـ "قناة المملكة"، إن "حقل حمزة موضوع جديد قديم هو أول حقل عملنا فيه في الأردن ببداية الثمانينيات، للأسف تركنا هذا الحقل في نهاية الثمانينيات.. عدنا في نهاية 2018 وفي 2019 تحديدا قمنا بإعادة تأهيل البنية التحتية في الحقل التي كانت مهترئة".

وأضافت: "في نهاية 2020 بدأنا بإعادة تأهيل الآبار الموجودة في حقل حمزة، وأن 4 آبار منتجة في حقل حمزة لكن إنتاجها متواضع جدا".