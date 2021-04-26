اليابان تسجل 10 آلاف وفاة بالتزامن مع حالة الطوارئ الثالثة لمواجهة كورونا

أظهرت إحصائية أجرتها وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، أن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد في اليابان وصل 10 آلاف حالة، حيث تكافح البلاد موجة رابعة من الإصابات الناجمة عن المزيد من المتغيرات المعدية.

وذكرت الوكالة اليابانية- اليوم الإثنين- أن زيادة الحالات المصابة أجبرت رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا على إعلان حالة الطوارئ الثالثة من يوم الأحد إلى 11 مايو في طوكيو ومحافظات أوساكا وكيوتو وهيوجو بغرب اليابان.

يذكر أن عدد حالات الوفاة على مستوى البلاد بلغ 8000 حالة في 2 مارس، قبل أن يرتفع إلى أكثر من 9000 حالة، فيما يزيد قليلاً عن ثلاثة أسابيع في 26 مارس.

وتأتي حالة الطوارئ الأخيرة، التي تغطي ما يقرب من ربع سكان اليابان البالغ عددهم 126 مليونا وحوالي ثلث اقتصادها، مع بقاء أقل من ثلاثة أشهر على انطلاق أوليمبياد طوكيو.

يشار إلى أن طوكيو سجلت اليوم 425 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا، بما يمثل انخفاضا من 635 في اليوم السابق، كما أبلغت يوم السبت الماضي عن 876 حالة، وهو أعلى رقم منذ رفع ثاني حالة طوارئ لـ كوفيد- 19 في أواخر مارس.



اكتشاف أكثر من 20 حالة.. السلالة الهندية من كورونا تُثير القلق في اليابان

كما أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الإثنين، أنها اكتشفت حتى الآن أكثر من 20 حالة من السلالة الهندية من كوفيد- 19، بما يمثل ارتفاعا في عدد حالات السلالة الجديدة المثيرة للقلق والتي يخشى البعض أن تثبت أنها أكثر مقاومة للقاحات الحالية.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو- في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة «جابان تايمز» اليابانية- إنه "وفقا للمعهد الوطني للأمراض المعدية، تم تأكيد 21 حالة في البلاد، تم اكتشاف 20 منها في الحجر الصحي بالمطار، وتم تأكيد حالة واحدة من بين الحالات المحلية".

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة اليابانية قد اعترفت للمرة الأولى الأسبوع الماضي بأنها رصدت خمس حالات لمتغير "متحور مزدوج"، والذي يتميز بخصائص طفرتين فيروسيتين مختلفتين.

واكتشفت الهند أيضا متغيرا "متحورا ثلاثيًا"، وقال كاتو إن وزارة الصحة تدرس الوضع.

يذكر أنه تم اكتشاف المتغير المزدوج- المعروف رسميا باسم «B.1.617»- لأول مرة في الهند في أكتوبر الماضي.