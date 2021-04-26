بعد قليل.. النطق بالحكم على تامر أمين فى قضية إهانة أهل الصعيد

تصدر محكمة جنح مدينة نصر، بعد قليل، حكمها علي الإعلامي تامر أمين بتهمة سب وقذف أهل الصعيد؛ فى الجنحة المباشرة التى تقدم بها محام ضده.

وأقام أشرف ناجي، المحامى، جنحة مباشرة ضد الإعلامي تامر أمين إبراهيم يوسف بسيوني، وشهرته تامر أمين، وجاء نص الجنحة بأنه فوجئ الشعب المصري والعربي بحلقة من برنامج الإعلامي تامر أمين الذي يذاع علي قناة النهار بها إهانات بالغة للشعب المصري، بكافة أوساطه وأطيافه بوجه عام والصعيد والريف بوجه خاص واستخدم عبارات وأوصاف بالغة الإساءة لا تليق أن تقال في برنامج تليفزيوني أدت إلى حالة استياء بالغة بين جميع المصريين وأدت إلى غضب كبير في كافة أوساط الشعب المصري وإلى تكدير الأمن والسلم العام وكانت مسار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا أجمع فيها الجميع على تطاول الإعلامي تامر أمين على أهالينا في الريف والصعيد.

البلاغ

وطالب مقدم البلاغ بإصدار أمر بالتحقيق جاء نصه كالتالي:"مقدمه مواطن مصري من أقصى الصعيد من محافظة أسوان عروس الصعيد بلد التاريخ والحضارة العريقة، نتيجة جهل الإعلامي تامر أمين المبلغ ضده، وثبت أنه يجهل حقائق وتاريخ الصعيد، الذي يتمتع بتقاليد وعادات راسخة تضرب بجذورها في الأرض منذ آلاف السنين، حيث قال على الهواء مباشرة (الريف في الصعيد في ناس بتخلف عشان عيالهم هما اللي بيصرفوا عليهم، الولد يوديه ورشة، والبنات يشحنوهم على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات"، مؤكدا أن كلامه عار عن الحقيقة والحقائق التاريخية، وما يتصف به الصعيد من عادات وتقاليد تعد شبه مقدسة، لم تتغير مع اختلاف كل العصور.