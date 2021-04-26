«في أي مكان».. رئيس أوكرانيا يعلن جاهزيته للقاء نظيره الروسي

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الاثنين، جاهزيته للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أي مكان ، قائلا “إن الحديث عن مكان عقد اللقاء ليس مهما ، وإنما الحديث يدور حاليا عن المحتوى”.



من جانبه، أعلن الرئيس بوتين أنه يجب على القيادة الأوكرانية أن تجري في البداية لقاءات مع قيادة جمهورتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد، ثم مع المسؤولين الروس، مؤكدا استعداده لقبول زيلينسكي في موسكو في أي وقت مناسب، إذا رغب الأخير في بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.



وفي نفس السياق - عبر نائب رئيس الوزراء الأوكراني أليكسي ريزنيكوف عن اعتقاده بأن زيلينسكي لن يذهب إلى موسكو لإجراء محادثات مع بوتين، مضيفا أن المحادثات بينهما يجب أن تجري في إطار مجموعة "النورماندي" (روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا)، خاصة وأن زيلينسكي سبق وأن اقترح إجراء لقاء في أي نقطة من منطقة دونباس الأوكرانية التي تتواصل فيها الحرب.



من جهته ، قال رئيس وفد كييف في مجموعة الاتصال حول دونباس، ليونيد كرافتشوك، إن زيلينسكي يمكن أن يجري محادثات مع بوتين في دولة محايدة وليس في روسيا .