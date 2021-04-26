الإثنين 26 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بهدف تطور الخدمات المقدمة لهم

برلمانيتين تعرضان مطالب المواطنين على رئيس حي شرق الإسكندرية

النائبتان
النائبتان

استقبل اللواء محارب هيلع، رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية، وعزة سعد، سكرتير عام الحى، النائبتان سوسن حسنى حافظ، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، والدكتورة سارة النحاس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، لعرض طلبات وشكاوى المواطنين فى نطاق الحي،  وسبل التعامل على حلها وتطوير الخدمات المقدمة لهم، و مناقشة خطة الحي في تطوير شبكة الإنارة، و الكهرباء، والصرف الصحي، و منظومة النظافة ، وخطة الرصف بالحي. 

وعرض رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية، تطورات الخدمات المقدمة بالحي بشبكات الإنارة، والكهرباء، ومنظومة النظافة، وخطة رصف الطرق وعرض أيضا منظومة حل مشاكل المواطنين بنطاق حي شرق وإيضاح طرق للتعامل على الإنهاء من أي عرقلة.

 - حملة للكشف على سيدات الإسكندرية


كانت النائبتان قد أطلقتا بالتعاون مع مؤسسة سيدات الإسكندرية للتنمية  الشاملة برئاسة أحلام الخولي، ووزارة الصحة  حملة للكشف  على سيدات الإسكندرية بالمناطق المختلفة فى ضوء اهتمام القيادة السياسية وتوجيهه بإطلاق الحملات الطبية والتوعوية حماية لأبناء الوطن واهتماما بالقطاع الصحي و ضمن المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة"  للكشف المبكر عن سرطان الثدي، و أشرفت الدكتورة إلهام خميس، على الندوات التثقيفية، والدكتورة عائشة بدوي، على الكشف على السيدات. 

- التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي


من جهتها أكدت النائبة سوسن حسني حافظ ، أن المبادرة تضمنت تنظيم عدد من الندوات التثقيفية  لإلقاء الضوء على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي و ووسائل الوقاية من هذا المرض.
فيما شددت النائبة سارة النحاس، على ضرورة حرص السيدات على الكشف الدوري والاهتمام بصحتهم العامة، فالأمهات هن النواة الحقيقية لبناء الإنسان، بداية من تربيتهن لأطفالهن و مرورا بزرع القيم والأخلاق والاهتمام بتعليم الأبناء، ولابد هنا من أن تكون السيدة على وجه العموم صحتها جيدة والتي تؤدى إلى النفسية الجيدة. 

من جانبهن أشادت سيدات الإسكندرية بجميع المبادرات الرئاسية التي قام برعايتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي يعد من أهمها مبادرة  "100 مليون صحة " .

الوفد الرئيس مستقبل وطن الإسكندرية خدمات محافظة عبد الفتاح السيسي الصرف الصحي محافظة الاسكندرية

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