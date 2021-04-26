على سفرتك في رمضان.. 9 وصفات سلطة فواكه الأعلى تقييمًا

في رمضان تفضل السيدات التنوع في إعداد الوجبات، خاصة سلطات الفواكه التي تعتبر من أشهى الأطباق التي تكون على سفرتك في شهر رمضان التي يفضلها الكثير، حيث إنها غنية بالفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم لتعويضه عن ساعات الصيام.

وبحسب موقع “ allrecipes ” نرصد أبرز أنواع سلطات الفواكه التي تكون على سفرتك في شهر رمضان ومن أبرزها:

1. سلطة الفراولة والبطيخ الصيفية

تتميز هذه الوصفة الصلبة من فئة الخمس نجوم بمزيج منعش من البطيخ والتوت مع صلصة الليمون واللبن بالعسل، وقد يكون أحد الاقتراحات هو عدم إضافة الصلصة إلى الفاكهة حتى تكون جاهزًا للخدمة.

2. سلطة العنب الأخضر

واحدة من أكثر وصفات سلطة الفاكهة شهرة لدينا، حيث إن الصلصة الحلوة الكريمية تندرج بقوة في فئة سلطة الحلوى، يقول سوسانكاي خبير تغذية: "إنه منعش للغاية ولا يمكنني التوقف عن تناوله".

3. سلطة جودي بالفراولة والبريتزل

يحتوي هذا الحوت المفضل من الطراز القديم على أكثر من 1000 تقييم من فئة 5 نجوم، إذا كنت لا ترغب في استخدام الكريمة المخفوقة المجمدة ، فحاول استبدال هذه الكريمة المخفوقة القوية.

4. سلطة التفاح الخريف الثاني

يتم الجمع بين التفاح المقرمش واللاذع ولبن الفانيليا الحلو مع التوت البري المجفف والكرز المجفف واللوز في هذه السلطة المنعشة، من أفضل سلطات الفواكه خاصة في شهر رمضان .

في رمضان.. 9 وصفات سلطة فواكه الأعلى تقييمًا

5. سلطة الفراولة والسبانخ

تصنع الفراولة الطازجة والسبانخ زوجًا فائزًا في هذه السلطة الكلاسيكية التي حصلت على أكثر من 2000 تقييم 5 نجوم، حول العالم.

6. سلطة فواكه الصيف المثالية

تعرض هذه السلطة اللافتة للنظر أروع فواكه الصيف يضيف شراب الحمضيات، وهذه السلطة ألذ كلما تركتها تنقع في عصائرها لفترة أطول أمضى 3 إلى 4 ساعات في الثلاجة قبل تقديمها.

7. سلطة أعشاب البطيخ فيتا

هناك شيء صحيح تمامًا حول مزيج البطيخ المقرمش وجبن الفيتا المملح قليلًا، حيث إن المكونات تتماشى جيدًا، خفيفة وطازجة، ويمكن حتى استخدامها كحلوى.

8. سلطة الموز والفستق

سلطة الموز بالفستق من أشهر سلطات الفواكهة للحفاظ على الموز من التحول إلى اللون البني، رميتهم برشة من عصير الليمون.

9. سلطة فواكه مع صلصة الليمون الحامض

يسلط الضوء على التفاح الهش والكمثرى في هذه السلطة الموسمية الدعامة الأساسية خلال شهر رمضان ، إنها واحدة من أكثر سلطات الفاكهة شعبية ، خاصة إنها لا توجد في فصل الصيف وتكون متوفرة لدي في مخزون الثلاجة.