الحضرة الصوفية في ليالي الأوبرا الرمضانية بالقاهرة والإسكندرية

ضمن الأمسيات الرمضانية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية تقدم مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفى حفلين بالقاهرة والإسكندرية، وذلك فى التاسعة والنصف مساء الخميس 29 أبريل على مسرح النافورة، ومساء الأربعاء 5 مايو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

تجسد المجموعة شكل الحضرات المصرية التى تجمع الإنشاد مع الابتهالات والذكر والمديح معتمدة علي قصائد تنتمى للتراث الصوفى منها سبحانك ربي، ما شممت الورد، سكن الفؤاد، هم بالحبيب محمد، أعد لنا ذكرى الأحباب، على بعد الحمى، الأماكن الى الكنانة تهنى، أحبك حبين، مدد يا سيدة، أرحم محبينك، سيدنا النبى يا جماله، انى جعلتك فى الفؤاد محدثى، قمر سيدنا النبى، يا من بلغ العلا بتمامه ، لا اله الا الله.

يشار إلى أن مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفى تأسست عام 2015 بهدف الحفاظ علي التراث الروحانى من الذكر والمديح وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف، ويضم ريبرتوارها مجموعة ضخمة من الأشعار والقصائد لكل من محي الدين بن عربي، الحلاج، ابن الفارض وغيرهم، قدمت المجموعة العديد من الحفلات بمختلف الاماكن الثقافية فى مصر ونجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة.

وكانت قد أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، مساء أمس، أمسية رمضانية لامست حدود الأحلام امتزجت خلالها عبقرية موقع مسرح النافورة بالصوت الساحر للكينج محمد منير الذى خلق حالة من السمو الوجدانى للجمهور مستحضرا ذكريات مشواره الفنى الممتد منذ اكثر من 42 عاما.

وتجلى فى غناء مجموعة من أعماله الشهيرة التى صنعت نجوميته وباتت علامات بارزة فى تاريخ الإبداع المعاصر هى غريبة، يا سمرا ، حتى حتى، أحمر شفايف، فينك يا حبيبى، أنا رايق، علمونى عنيكى، ابن ماريكا، الكون كله بيدور، الرزق على الله واشكى لمين.