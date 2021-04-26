للسيطرة على «كورونا».. شحنة جديدة من لقاح «فايزر» تصل العراق



أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الإثنين، وصول شحنة جديدة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا إلى البلاد.



وذكرت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية التابعة للوزارة ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أن "الشحنة الجديدة من اللقاح تأتي ضمن جدول التسليم الأسبوعي المتعاقد عليه مع شركة "فايزر".

وسجل العراق أمس الأحد، حالات شفاء من مرض (كوفيد-19) أكثر من الإصابات الجديدة المسجلة، وذلك للمرة الأولى منذ عدة أسابيع شهد فيها ارتفاعا قياسيا بأعداد الإصابات.

وذكرت وزارة الصحة في بيان أنها أجرت خلال الـ 24 ساعة الماضية 39675 فحصا بجميع المختبرات المختصة في البلاد وسجلت 6034 إصابة جديدة مؤكدة بمرض فيروس كورونا، كما سجلت 40 حالة وفاة و7335 حالة شفاء.

وبلغ مجموع الإصابات الكلي مليونا و 31322 إصابة ومجموع حالات الشفاء 905301 حالة، في حين بلغ مجموع الوفيات 15257، ولايزال 110764 مرضى في المستشفيات بينهم 526 يتلقون العلاج في العناية المركزة، وفقا للبيان.

وأجرت السلطات الصحية العراقية تسعة ملايين و116609 فحوصات للحالات المشتبه بإصابتها بمرض كورونا المستجد حتى الأن.

ويتصدر العراق قائمة البلدان العربية باعتباره البلد الأكثر تسجيلا للإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وشهدت الـ24 ساعة الماضية ضعفا في الإقبال على تلقي اللقاح المضاد للمرض حيث تلقاه 6223 شخصا ليرتفع إجمالي الذين تلقوا اللقاح إلى 304461 شخصا، وهي أقل حصيلة منذ توزيع اللقاح على المواطنين مطلع الشهر الماضي.

وأقرت السلطات الصحية العراقية استخدام أربعة لقاحات في البلاد وصلت ثلاثة منها وهي سينوفارم الصيني واسترازينكا البريطاني وفايزر الأمريكي، أما الرابع فهو الروسي سبوتنك لم يصل بعد.



وتفرض السلطات العراقية منذ بداية شهر رمضان حظرا شاملا ليومي الجمعة والسبت، وحظرا جزئيا لباقي أيام الأسبوع من الساعة الثامنة مساء لغاية الساعة الخامسة فجرا، بسبب التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين.

وساعدت الصين، العراق بمكافحة جائحة كورونا وارسلت في السابع من مارس العام الماضي فريقا من سبعة خبراء بقي لمدة 50 يوما في العراق ساعده باحتواء الوباء، من خلال بناء مختبر (PCR ) وتركيب جهاز ( CT) وهو جهاز متقدم للأشعة المقطعية ( في بغداد)، كما أرسلت الصين ثلاث دفعات من المساعدات الطبية إلى العراق.