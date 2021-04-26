وزير النقل: حصلنا على 110 جرارات سكة حديد بعلاقاتنا الجيدة مع الأمريكان

قال وزير النقل كامل الوزير، إن أي شركات نتعاقد معها لجرارات السكك الحديدية، نتعاقد معها على صيانة وقطع غيار 15 عاما، حتى لا نجد أنفسنا أمام مشكلة عطل في أي منها أو نقص قطع غيار ولكن نضمن ألا تحدث أي طوارئ لمدة 15 عاما في تلك الجرارات الجديدة.

وأضاف في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم: قمنا باستيراد 110 جرارات وإعادة تأهيل 41 آخرين، علما بأن الـ 110 جرار كانوا في عام كورونا فقط، وأنه لولا الضغط المستمر، والعلاقات مع الأمريكان لم نكن لنحصل على جرار واحد، وأن نحصل على هذا الكم في عام واحد، لهو زمن قياسي لا يمكن تطبيقه في أي مكان في العالم.

واستطرد: نخصص ورشة لكل نوع من أنواع الجرارات ليكتسب المهندسون خبرة في كل نوع من الأنواع، وأن كافة عربات الركاب الجديدة بها أحدث تكنولوجيا ضمانا لسلامة السيارات وتقديم خدمة متميزة.

واختتم: كان هناك 3200 عربة ركاب، منها 2200 تصلح للعمل فقط، وأن مايقارب الألف عربة عطلانة على الطرق الجانبية دائما، وهو مالم يعد موجود حاليا عقب عمليات التحديث.

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، قد بدات بلقاء وزير النقل بيانا أمام مجلس النواب عن خطة الوزارة لتطوير قطاعات النقل المختلفة خاصة قطاع السكك الحديدية.

كما يلقى الدكتور مصطفى كمال مدبولى رئيس الوزراء أمام الجلسة العامة ايضا، بيانا عن الأسباب والمبررات التى دعت رئيس الجمهورية إلى إصدار قرارًا بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بجمهورية مصر العربية اعتبارا من يوم الأحد لمدة ثلاثة أشهر.

ثم يقوم رئيس مجلس النواب، بإحالة بيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه، وبعد ذلك يعقد المجلس جلسة عامة أخرى لمناقشة تقرير اللجنة العامة، وتكون الموافقة على إعلان حالة الطوارئ بأغلبية أعضاء المجلس.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر القرار رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021 ميلادية، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد.