وزير النقل: عناصر مرتبطة بالأنشطة المتطرفة لا تريد الأمان للسكة الحديد

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه تقدم بطلب إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، وبعد التنسيق مع رئيس لجنة النقل النائب علاء عابد، للسماح له بإلقاء بيان أمام المجلس لتوضيح الأمور فى خطة تطوير السكك الحديدية بعدما أصابها ما أصابها، بسبب الإهمال والنسيان لفترات طويلة حتى وصلت حالتها سواء الوحدات المتحركة أو البينة الأساسية والعنصر لدرجة منخفضة جدا من الجودة والأمان والسلام.

وأضاف الوزير، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، أن الإهمال السابق، أدى لتعطيل أكثر من 50% من جرارات السكك الحديدية، فضلا عن توقف نقل البضائع، وعدم وجود قطاعات غيار لها، حتى أن 3 الاف من عربات الركاب مر على أكثر من 50% منها نحو 40 عاما.

وتابع كامل الوزير، أن الإهمال تسبب فى تراكم الديون على الهيئة لصالح البنك المركزى وبنك الاستثمار القومى، والبترول، نحو 88 مليار جنيه مصرى، مشيرًا إلى انتشار الخردة فى الأحواش بواقع الالاف الاطنان، بقوله : " وكانت إذا بيعت فتكون فى مزادات وهيمة بتراب الفلوس".

وأشار وزير النقل والمواصلات، إلى أن ذلك يأتى فضلا عن حاجة العنصر البشرى إلى تأهيل علمى ونفسى وسلوكى ورفع المستوى الصحى والفنى والبدنى فضلا عن وجود عناصر مرتبطة بالأنشطة المتطرفة الإثارية التى لا تريد للسكك الحديد بل لمصر كلها الأمان والتنمية والسلام.

وكانت قد بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث من المقرر أن يلقى وزير النقل بيانا اليوم أمام مجلس النواب عن خطة الوزارة لتطوير قطاعات النقل المختلفة خاصة قطاع السكك الحديدية.

كما يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( 174 ) لسنة ۲۰۲۱ ، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام ۲۰۲۱ م .