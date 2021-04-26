الإثنين 26 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة بالرقم القومي

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي

أصبح رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة بالرقم القومي من أكثر الكلمات البحثية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة والتي تعد الوسيلة الوحيدة المعتمدة لحصول ذوي الاحتياجات الخاصة على المميزات التي منحتها لهم الدولة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن البطاقة الخدمية لذوي الهمم عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة التضامن الاجتماعي.

 

رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة بالرقم القومي

حرصا على قضاء مصالح ذوي الاحتياجات الخاصة أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا) يمكن من خلاله الاستعلام عن صدور البطاقة الخدمية عقب إدخال الرقم القومي، التي تعدل الوسيلة الوحيدة المعتمدة لحصولهم على حقوقهم والمنح الاستثنائية التي يعطيها الدولة لهم بحكم القانون من كشوفات طبية وصرف أدوية مجانية و الحصول على خصومات في أسعار تذاكر المواصلات العامة ونسب من الوظائف الحكومية وغيرها من الخدمات التي تقدمها لهم الدولة للتأقلم على حالتهم المرضية و الالتحام في المجتمع المصري بشكل جيد دون الشعور بالعجز.


خطوات الاستعلام عن البطاقة الخدمية لذوي الاحتياجات الخاصة إلكترونيا

يمكن من خلال الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام الإلكتروني عن صدور البطاقة الخدمية لذوي الاحتياجات الخاصة بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار أيقونة الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة من القائمة الرئيسية

كتابة بيانات الراغبين في الاستعلام كاملة ( الاسم رباعي، الرقم القومي، المهنة، محافظة الإقامة، ... )

كتابة اسم المستشفى التي تم إجراء الكشف الطبي الشامل لحالته المرضية

الضغط على زر الاستعلام

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طرق الاستعلام الإلكتروني عن البطاقة الخدمية لذوي الاحتياجات الخاصة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي طريقين للاستعلام الإلكتروني عن البطاقات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة والتي بموجبها يحصلون على منح الدولة لهم وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة الطرق الالكترونية هى :-

تسجيل الدخول عبر رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة بالرقم القومي

الاتصال عبر رقم الخط الساخن الذي حددته وزارة التضامن الاجتماعي عبر 15044 وإدخال البيانات المطلوبة.

إجراءات بطاقة الخدمات المتكاملة ذوى الاحتياجات الخاصة تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرقم القومى أبناء المعاقين رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة

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