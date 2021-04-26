الإثنين 26 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هل سيتحول «الرفاعي» لإرهابي؟

احترافية مسلسل الاختيار 2 تشغل تفكير الجمهور حول شخصية أحمد مكي

مسلسل الاختيار 2
مسلسل الاختيار 2

انشغل جمهور مسلسل الاختيار 2 خلال الأيام الماضية بوضع الحلول والتفسيرات المختلفة لمسلسل الاختيار 2 بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، وخاصة حول تحول أحمد مكي في الحلقات القادمة من مسلسل الاختيار 2 إلى إرهابي أو انغماسه في الجماعات الإرهابية أو استكماله الشخصية على نفس الوتر الذي يسير عليه من البداية خاصة أن الشخصية الحقيقة غير معروفة حتى الآن.

هل سيتحول مكي إلى إرهابي في مسلسل الاختيار 2

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية حالة من الجدل والنقاش ووضع السيناريوهات المختلفة حول استكمال شخصية أحمد مكي في مسلسل الاختيار 2 وحدثت حالة من الجدل حول مصير شخصية "يوسف الرفاعي" التي يقدمها الفنان أحمد مكي نظرا لبراعة المؤلف هاني سرحان في كتابة السيناريو وبراعة مكي في تقديم انفعالاتها، حيث وضع الجمهور كل الحالات الجدلية للشخصية فمنهم من يرى أنه سينشق ومنهم من يرى أنه سينغمس ومنهم من يرى أن سيكمل مسيرته كما هو وهو ما زاد من حالات التشوق للحلقات القادمة.

الأداء العام للفنان أحمد مكي خلال أحداث المسلسل قدم باحترافية كبيرة واعتبره الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأعظم في مسيرته الفنية وأنه أخرجه من عباءة الكوميديا بدور مختلف مع كم هائل من الأكشن والرومانسية التي يقدمها في مشاهده مع الفنانة أسماء أبو اليزيد، واعبره الكثيرة عودة مميزة أحمد مكي من خلال دور يوسف في مسلسل الاختيار 2.

 

أبطال وصناع مسلسل الاختيار 2

مسلسل الاختيار 2 يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والفنانين بمشاركة كلا من الفنان كريم عبد العزيز والنجم أحمد مكي وتواجد مميز من كلا من النجمة  إنجي المقدم، والفنانة بشرى والفنانة الشابة  أسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، ويشارك في المسلسل أيضا الفنان سامح الصريطي، وطارق صبري وعمر الشناوي وإسلام جمال.

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وعدد من ضيوف الشرف ومنهم النجم أحمد حلمي، والفنان أحمد فهمى، والنجم أشرف عبد الباقي، والنجم نضال الشافعي، ومحمد فراج، ومصطفى أبو سريع وعلي الطيب، ومحمد محمود عبدالعزيز وبيومي فؤاد، والمسلسل الجديد من تأليف هاني سرحان ومن إخراج بيتر ميمي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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