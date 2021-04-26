الإثنين 26 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السيطرة على حريقين بـ دار السلام والمنشأة بسوهاج

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد حسام المصرى، مدير الإدارة، من السيطرة على حريقين منفصلين، الأول بدائرة مركز دار السلام، جنوب شرق محافظة سوهاج، والثانى بدائرة مركز المنشأة، جنوب المحافظة، وذلك دون حدوث خسائر بالأرواح، وتم إخطار الوحدات المحلية لاتخاذ اللازم.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغين منفصلين، الأول من مساعدة لفرقة الشرق، والثانى من نائبه لقطاع الجنوب، بنشوب حريقين وتمت السيطرة عليهما، بمعرفة قوات إدارة الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات، التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها ضباط وحدتى المباحث، بنشوب حريق بمنزل دائرة المركز.

وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملك عامل، وامتد لمنزل مجاور ملك ربة منزل، ويقيمان بذات الناحية، وتم الدفع بـ"2" سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث ثمة إصابات".

وبسؤال المذكورين قررا بمضمون ما تقدم، ورجحا أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، وأكدا احتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفيا الشبهة الجنائية.

كما تبلغ لمركز شرطة المنشأة بنشوب حريق بحوش دائرة المركز، فانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملك عامل، ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".

بسؤال المذكور قرر بمضمون ما تقدم، واتهم عاملين يقيمين بذات الناحية بإشعال النيران بسبب خلافات الجيرة، وأكد احتراق كمية من البوص، وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، واتهما مالك الحوش المذكور بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما "جروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم" لذات السبب، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

حريق حماية خسائر سوهاج ضباط السلام مدير الحمى

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