الإثنين 26 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السكة الحديد» تعلن مواعيد القطارات المكيفة على خط «القاهرة - الإسماعلية»

سكة حديد
سكة حديد

أعلنت هيئة السكك الحديدية، اليوم الاثنين عن مواعيد القطارات المكيفة على خط القاهرة الإسماعيلية بورسعيد والعكس وهي كالآتي:
 

قطار رقم 593 القاهرة السويس مختلط (مكيف – مميز) موعد قيامه الساعة 05.00 صباحا.

قطار رقم 945 القاهرة بوسعيد مختلط (مكيف – مميز) موعد قيامه الساعة 06.10 صباحا.

قطار رقم 185 سوهاج بوسعيد مختلط (مكيف – مميز) موعد قيامه من القاهرة الساعة 08.40 صباحا.

قطار رقم 971 سوهاج بوسعيد موعد قيامه الساعة 13.45 ظهرا.

قطار رقم 955 القاهرة بوسعيد مختلط (مكيف – مميز) موعد قيامه الساعة 14.40 ظهرا.

قطار رقم 959 القاهرة الإسماعيلية مختلط (مكيف – مميز) موعد قيامه الساعة 17.40 بعد الظهر.

قطار رقم 946 الإسماعيلية القاهرة مختلط (مكيف – مميز) موعد قيامه الساعة 05.00 صباحا.

قطار رقم 952 بور سعيد القاهرة مختلط (مكيف – مميز) موعد قيامه الساعة 06.50 صباحا.

قطار رقم 186 يور سعيد سوهاج مختلط (مكيف – مميز) موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

قطار رقم 970 يور سعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 11.15 صباحا.

قطار رقم 956 بور سعيد القاهرة مختلط (مكيف – مميز) موعد قيامه الساعة 14.20 ظهرا.

قطار رقم 687 القاهرة المناشى إيتاى البارود مختلط (مكيف – مميز) موعد قيامه الساعة 14.30 بعد الظهر.

قطار رقم 666 إيتاى البارود المناشى القاهرة مختلط (مكيف – مميز) موعد قيامه الساعة 07.15 صباحا. 

 

الجديد بالذكر أن هيئة السكك الحديدية، شددت على ضرورة الالتزام بجداول التشغيل من قبل السائقين وعدم التأخير عن مواعيد الخروج بالقطارات، حتى لا يزداد معدل التأخيرات مما يتسبب في إزعاج المواطنين.

السكة الحديد تأخيرات القطارات خط القاهرة الإسماعلية تعرف علي

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