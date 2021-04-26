الإثنين 26 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بدء جلسة مجلس النواب لمناقشة قرار مد حالة الطوارئ

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث من المقرر أن يلقى وزير النقل بيانا اليوم أمام مجلس النواب عن خطة الوزارة لتطوير قطاعات النقل المختلفة خاصة قطاع السكك الحديدية. 

كما يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 174 لسنة 2021، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021.

ومن المنتظر أن يلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانا حول إعلان حالة الطوارئ يوضح فيه أسباب الإعلان أمام مجلس النواب.

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021 ميلادية، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس  الأحد.

وكانت قد شهدت الجلسة أمس إحالة البيان المالي، الذي ألقاه وزير المالية أمام المجلس اليوم، إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لمناقشته.

كما أحال رئيس المجلس، بيان وزيرة التخطيط بشأن خطة التنمية، إلى مجلس الشيوخ لمناقشته، كما شهدت إلقاء بيان الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والذي تمت إحالته لمجلس الشيوخ، وكذلك بيان وزير المالية، والذي تم إحالته إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وأحال رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي بيانات وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية إلى لجنة الخطة والموازنة ومجلس الشيوخ.

وقال خلال الجلسة العامة: “من حق نواب البرلمان جميعهم حضور اجتماعات اللجنة الهامة والتي تناقش موازنة الدولة”.

السيسي مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الطوارئ وزير النقل مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي

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