إغلاق ميناء البرلس لسوء الأحوال الجوية

قررت إدارة ميناء البرلس اليوم الإثنين، إغلاق الميناء أمام حركة الصيد بسبب سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيء الذى تتعرض لها البلاد، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.



وناشد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين - في بيان اليوم - جموع الصيادين عدم الخروج في رحلات صيد خوفا على سلامتهم، وحياتهم، وضمانا لعدم تعرضهم للأمواج العاتية، وسرعة الرياح ، موجها رؤساء الأحياء والمدن، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة خلال هذه الفترة.



ووجه المحافظ بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية ، مشدداً على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة،أولا بأول، وموافاة مركز العمليات بأي أحداث طارئة على مدار الساعة.