ليالي السيرة الهلالية و«تنورة» مع أوركسترا بيت العود.. في برنامج التنمية الثقافية

ضمن فعاليات البرنامج الثقافي والفني الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية خلال شهر رمضان الكريم مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

يقيم مركز إبداع قبة الغورى "بشارع الأزهر" مساء الأربعاء 16 رمضان (الموافق 28 إبريل) حفل جديد من حفلات فرقة "التنورة" التراثية.

وفى بيت السحيمى (بشارع المعز)، يقدم الفنان عزت السوهاجى وفرقته آخر ليالى السيرة الهلالية.

ويقدم أوركسترا بيت العود العربى أمسية موسيقية متميزة بقصر الأمير طاز (خلف قسم الخليفة) حيث يضم البرنامج مجموعة مختارة من أشهر الأعمال لآلة العود من ألحان كبار الموسيقيين العرب والمصريين.

أما فى السيدة نفيسة، فيستمر مركز طلعت حرب الثقافى فى تقديم ليالى مسرحية العرائس "الليلة الكبيرة"، بالتعاون مع البيت الفنى للمسرح، يعقب العرض مجموعة من الورش الفنية لأطفال المنطقة.

وللأطفال أيضاً.. تقدم الفنانة رحمة محجوب ورشة حكى جديدة بعنوان "حكايات شهرزاد" بمركز إبداع الطفل (بيت العينى) خلف الجامع الأزهر.

ويأتي ذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي والفني الذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية خلال شهر رمضان الكريم مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية. وذلك مساء الأربعاء 16 رمضان (الموافق 28 إبريل) وتبدأ العروض في الساعة 9 مساءا.

وبهذا يواصل صندوق التنمية الثقافية السير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة، وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب. وهو فى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية. وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة.

كما أن فلسفة تحويل المواقع الأثرية- بعد ترميمها- إلى مراكز إبداع فنى كان لها عظيم الأثر فى تنمية المستوى الثقافى لجموع السكان المحيطين بهذه المراكز وخصوصاً أنه تم إمداد هذه المواقع بكافة المتطلبات التى تكفل لها أداء دورها الثقافى والفنى. وقد بدأت التجربة عام 1996 ببيت الهراوى وامتدت حتى وصل عدد المواقع الأثرية التى تم تحويلها إلى مراكز إبداع فنى تابعة للصندوق إلى (17) مركزا.