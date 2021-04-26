مدير تعليم الإسكندرية يتفقد لجان امتحانات صفوف النقل

تفقد الدكتور محمد سعد محمد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، سير امتحانات صفوف النقل لشهر أبريل للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠ التي انطلقت اليوم الإثنين، وسط الإجراءات الاحترازية والوقائية اللأزمة وتطبيق التباعد وتنظيم دخول وخروج الطلاب من اللجان بشكل متباعد.

وقال الدكتور محمد سعد، إن طلاب الصف الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي والأول والثاني الثانوي قد أدوا الامتحان لشهر ابريل بجميع مدارس الإسكندرية اليوم، حيث تفقد لجان سير أعمال امتحانات بإدارة شرق التعليمية.

وتابع سير أعمال الامتحان بلجنة مدرسة فاطمة عنان الاعدادية بنات وأدى فيها الامتحان عدد ٦٣٦طالب في ٢٦ لجنة فرعية، ثم تابع لجنة مدرسة ايزيس الثانوية بنات أدى فيها الامتحان ٦٢٣طالب في ٣٦لجنة فرعية.

واختتم جولته بلجنة مدرسة أبو بكر الصديق الإبتدائية أدى فيها الامتحان عدد ٥١٤ طالب في ٢١ لجنة فرعية، وتفقد السجلات الخاصة بأعمال الامتحانات، مؤكداً أن اللجان تسير بشكل منتظم.

وأكد مدير مديرية التعليم على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتنظيم اللجان والانضباط داخل اللجان وارتداء الكمامة، مشددًا على ضرورة استخدام الأدوات الشخصية، و تعقيم اللجان قبل وأثناء وبعد أداء الامتحانات حفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين.

وأوضح «سعد» أن امتحانات شهر أبريل ورقة مجمعة واحد لكافة التخصصات اختيار من متعدد والإجابة بنفس ورقة الأسئلة للمرحلة الابتدائية والإعدادية، وبنظام امتحانات الفصل الدراسي الأول وفق الكتاب الدوري رقم ٥ بتاريخ ٨ مارس ٢٠٢١.

أما امتحان شهر أبريل للصف الأول والثاني الثانوي، تُعقد الامتحانات مجمعة ووفق عدد الأسئلة المقررة لكل مادة بنوعية اختيار من متعدد على أن تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة ويزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة بديلاً عن اصطحاب الكتاب المدرسي ووفق الكتاب الدوري رقم ٩ بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٤ و الجداول المعلنة من وزارة التربية والتعليم الفني.

وأشار إلى أن الامتحانات تمت وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية مشددة دون شكاوى، لافتا أنه لم يتلقى أي شكاوى من الامتحان حتى نهاية الامتحان، و أن الامتحانات تجرى في أجواء مستقرة.

كما وجه بضرورة توفير مناخ ملائم، والعمل على توفير سبل الراحة داخل اللجان والحفاظ على مستوى النظافة والتعقيم داخل اللجان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على صحة أبنائنا الطلاب.

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