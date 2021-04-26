دار الكتب تعرض وثائق رمضان بمعرض فيصل للكتاب

يشهد معرض فيصل الرمضانى التاسع للكتاب الذى تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د. هيثم الحاج علي، فى الفترة من ٨ حتى ١٨ رمضان بأرض الهيئة بشارع فيصل الطالبية، مجموعة من الأفكار الجديدة والمتميزة هذا العام، حيث يضم المعرض جميع الإصدارات بسعر منخفض يبدأ من جنيه إلى ٢٠ جنيهًا.

ومن الأفكار المتميزة أيضا هذا العام فكرة معرض دار الكتب والوثائق، ويشمل على إصدارات ووثائق خاصة بشهر رمضان المعظم، ومنها رؤية هلال شهر رمضان المبارك ١٢١١ هجرية بحضور مفتى المالكي والمفتى الشافعي والمفتى الحنفى ورئيس الفقهاء ٢ شعبان ١٢١١ هجرية، ٢ فبراير ١٧٩٧ م، وبيان أصناف الخرطوش المستخدم فى رؤية هلال شهر رمضان المعظم فى ١٦ أغسطس ١٨٨٢.

وكذلك وثائق إخطار القنصليات والمفوضيات المصريين بمواعيد المواسم الإسلامية مثل اول رمضان وعيدى الفطر والاضحى ١٨ فبراير ١٩٣٠، وغيرها من الوثائق المتعلقة بشهر رمضان المعظم.

يذكر أن المعرض افتتحته د. إيناس عبد وزيرة الثقافة بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الثلاثاء الماضى، ويشارك فى المعرض ٤٢ دار نشر من ضمنها قطاعات وزارة الثقافة ومؤسسة دار المعارف وعدد من دور النشر الخاصة وسور الأزبكية.

ومعرض فيصل للكتاب يقام على مساحة 8000 متر مربع، ويصاحبه برنامج للعروض الفنية المتنوعة، بالإضافة إلى ورش عمل خاصة بالأطفال، كما يضم أحدث إصدارات هيئة الكتاب فى مختلف المجالات والسلاسل، ويفتح أبوابه للجمهور يوميا من الحادية عشر صباحا حتى الثانية عشر منتصف الليل.

وكان قد ثمن محافظ الجيزة، على معرض فيصل للكتاب، ودور وزارة الثقافة في مختلف أرجاء المحافظة ومراكزها والمتمثل فى الفعاليات الفنية والفكرية المتنوعة التى تقدم للمواطنين ومنها معرض فيصل، مشيرا إلى أهمية الإبداع فى تطوير المجتمع باعتباره أحد العناصر الأساسية فى عملية التنمية المستدامة.

وثائق رمضان

وثائق رمضان

وثائق رمضان

وثائق رمضان