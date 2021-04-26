105149.3 إجمالي إصابات كورونا في أرمينيا وإسرائيل

سجلت السلطات ووزارة الصحة في أرمينيا وإسرائيل ما يقرب من 105.149.3 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الدولتين حتى الآن.

أرمينيا

وأعلنت وزارة الصحة الأرمينية تسجيل 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 213 ألفا و469 إصابة.

وأوضحت الوزارة -حسبما أوردت وكالة أنباء (أركا) الأرمينية اليوم - أن هناك 820 شخصا تماثلوا للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين 194 ألفا و900 متعاف.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 22 حالة وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 4040 وفاة بينها 1002 حالة توفت لإصابتهم بأمراض أخرى.

إسرائيل

سجلت السلطات الصحية في إسرائيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم أن حصيلة الوفيات بلغت 6 آلاف و352 حالة على مستوى البلاد بعد تسجيل حالتين أمس، بينما هناك 150 حالة خطرة و82 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات في إسرائيل منذ بداية الجائحة إلى 838 ألفاً و24 شخصا، تعافي منهم ما يزيد عن 830 ألف حالة.