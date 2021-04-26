الإثنين 26 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

105149.3 إجمالي إصابات كورونا في أرمينيا وإسرائيل

كورونا إسرائيل
كورونا إسرائيل

سجلت السلطات ووزارة الصحة في أرمينيا وإسرائيل ما يقرب من 105.149.3 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الدولتين حتى الآن.

أرمينيا

وأعلنت وزارة الصحة الأرمينية تسجيل 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 213 ألفا و469 إصابة.

وأوضحت الوزارة -حسبما أوردت وكالة أنباء (أركا) الأرمينية اليوم - أن هناك 820 شخصا تماثلوا للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين 194 ألفا و900 متعاف.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 22 حالة وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 4040 وفاة بينها 1002 حالة توفت لإصابتهم بأمراض أخرى.

 

إسرائيل 

سجلت السلطات الصحية في إسرائيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم أن حصيلة الوفيات بلغت 6 آلاف و352 حالة على مستوى البلاد بعد تسجيل حالتين أمس، بينما هناك 150 حالة خطرة و82 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات في إسرائيل منذ بداية الجائحة إلى 838 ألفاً و24 شخصا، تعافي منهم ما يزيد عن 830 ألف حالة.

إسرائيل أرمينيا الصحة فيروس كورونا السلطات الصحية

الأكثر قراءة

تنفيذ الإعدام فى 9 من مرتكبى «مذبحة كرداسة»

دعاء يوم 14 من رمضان 2021| أدعية اليوم الرابع عشر: "اللَّهُمَّ لَا تُؤاخِذْنِى"

حريق هائل يلتهم 13 سيارة و10 تكاتك في ساحة انتظار بالقاهرة

تدهور الحالة الصحية للقرضاوي بعد إصابته بكورونا

زوج يقتل زوجته أمام أطفالها بـ20 طعنة قبل الإفطار

أرقام مفزعة.. الهند تسجل أعلى زيادة يومية في إصابات كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

محمود خليل يكتب: متى تنتهى المحنة؟

ماجد حبته

السلام فى أفغانستان!

علي سعدة

على سعدة يكتب.. ديليسبس ليس استعماريًا أو خائنًا

د. منى حلمى

حقنا فى الرقى والتقدم والسعادة وإفادة البشرية

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: ارتفاع عدد الوفيات بين جالياتنا بسبب كورونا إلى 399 حالة

فلسطين: الاحتلال مسؤول عن اعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى

المجلس الوزاري لحكومة الاحتلال يجتمع لبحث الوضع الأمني مع قطاع غزة