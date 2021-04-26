سفرة رمضان.. طريقة عمل الديك الرومي بالأعشاب في الفرن

تعتبر وجبة الإفطار فى رمضان أهم وجبة بعد مشقة الصيام، لذا يجب أن تكون غنية بالفيتامينات والمعادن، إضافة إلى طعمها الشهي.

ويعد الديك الرومي المطهو في الفرن، من الوجبات التي يعشقها الكبار والصغار على السواء، ويمكن إعدادها بخطوات بسيطة.

وتقدم الشيف عظيمة حمدي، طريقة تحضير الديك الرومي في الفرن لـ "عزومات" رمضان، بخطوات سهلة وبسيطة.

الديك الرومي في الفرن بخطوات سهلة وبسيطة

المقادير

- ديك رومي من 8 إلى 10 كجم أو حسب الرغبة

- خضار مشكلة : حسب الرغبة



التتبيلة:

البصل : 2 حبة (كبير الحجم)

طماطم : 2 حبة

سكر : 2 ملعقة كبيرة (أو عسل)

صلصة الصويا : 6 ملاعق كبيرة

عصير الليمون : 1 حبة

القرفة : ملعقة كبيرة

جوزة الطيب : 1 حبة (مبشورة)

الكاتشاب : 2 ملعقة كبيرة

صلصة طماطم : 2 ملعقة كبيرة

ملح : حسب الرغبة

فلفل أسود : حسب الرغبة

حبهان : 4 فصوص

زعتر

طريقة التحضير الديك الرومي

1. اغسلي الديك الرومي جيداً، صفّيه ثمّ جفّفيه.

2. قطّعي الطماطم والبصل والليمون إلى شرائح عريضة وضعيها في وعاء الخلاط الكهربائي.

3. أضيفي السكر وصلصة الصويا وجوزة الطيب والكاتشاب وصلصة الطماطم.

4. نكّهي بالملح والفلفل والحبهان واخفقي جيداً حتى تتجانس المكوّنات.

5. تبّلي الديك الرومي بالمزيج، غطّيه وأدخليه إلى الثلاجة لـ12 ساعة.

6. صفّي الخضار المشكّل على الصينية، ضعي عليها الديك الرومي وغطّيه بورق الزبده اولا ثم الفويل

7. أدخلي الصينية إلى الفرن واتركيها على حرارة مرتفعة لـ30 دقيقة.

8. خفّفي الحرارة حتى تصبح متوسّطة واتركي الديك الرومي في الفرن لحوالي 3 ساعات ونصف حتى ينضج.

9. أزيلي ورق الفويل وأعيدي الصينية إلى الفرن لـ30 دقيقة إضافية حتى يحمر.

الفوائد الصحية للحوم الديك الرومي:

- إمداد الجسم بفيتامينات ب 6، ب 12.

- تمد الجسم بالمعادن، ومنها السيلينيوم الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والبروستات والرئة والمثانة والجلد وسرطان المريء وسرطان المعدة.

- تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية المضادة للالتهابات.

- تتكون من عنصر الكولين.

- تمد الجسم بالزنك.

- يحتوي على الأحماض الأمينية مثل التربتوفان.

- يساعد في الحفاظ على كتلة العضلات الهزيلة.

- يساعد في الحفاظ على مستويات الأنسولين في الدم.

- يساهم في دعم مستويات صحية من السيروتونين في الجسم، مما يعزز اليقظة والمزاج الجيد.