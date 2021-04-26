العيون الساهرة.. الداخلية ترصد لصوص المتاجر وتحافظ على ممتلكات المواطنين

عيون ساهرة تواصل العمل ليلا ونهارا هدفها حفظ أمن الوطن والحفاظ على المواطن وممتلكاته، ورصد كافة التشكيلات العصابية التي تقوم بسرقة المحلات والمتاجر، من خلال خطط أمنية محكمة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

صقور الأمن المصري نجحوا على مدار أسبوع في ضبط أخطر التشكيلات العصابية لسرقة المحلات والمتاجر ليلا.

• سرقة شركة استيراد في النزهة

تمكنت مباحث القاهرة، من القبض على المتهم بسرقة محل تجاري بمنطقة النزهة، وأمر اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة بإحالته للنيابة.

تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من مدير شركة استيراد وتصدير وصاحب محل ملابس كائن بدائرة القسم باكتشافه سرقة خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالي- كمية من الملابس من داخل المحل ملكه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص عامل بذات المحل ، وسيدة - "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة القاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقر العامل بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمحل واحتفاظه بنسخة من المفاتيح الخاصة به وعلمه باحتفاظ مالكه بمبالغ مالية داخل الخزينة واختمرت فى ذهنه فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهمة الثانية لتنفيذ مخططه وعقب ذلك قام بتسليمها المفاتيح الخاصة بالمحل وتوجهت لمحل البلاغ وسرقة الخزينة وبداخلها المبلغ المالي المشار إليه وكمية من الملابس.

تم بإرشادهما بمسكنهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة.

• لصوص سرقة المتاجر بكسر الشباك في حدائق القبة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المتاجر بأسلوب "كسر الشباك".

ووردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام شخصين بعرض جهاز "لاب توب" للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما (شقيقين، مقيمين بدائرة القسم) وبحوزتهما (جهاز لاب توب) مجهول المصدر، وبمناقشتهما عن مصدر الجهاز المضبوط بحوزتهما أقرا بسرقته، و( 16 ذراع بلايستيشن- 5 أجهزة بلايستيشن) من داخل مركز صيانة وخدمات أجهزة كمبيوتر كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، بأسلوب "كسر الشباك".

وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المتاجر بأسلوب "كسر الشباك"، واعترفا بارتكابهما (2) حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها لدى عميليهما "سيئى النية"، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

• عصابة سرقة المتاجر في الإسكندرية

نجح رجال البحث الجنائي في ضبط عناصر تشكيل عصابي بمحافظة الإسكندرية، تخصص في سرقة المتاجر بأسلوب كسر القفل وإعادة المسروقات.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية قيام (3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات المتاجر باستخدام أسلوب "كسر القفل" متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

- اعترافات المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (مركبة تروسيكل ملك أحدهم)، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم 5 وقائع سرقة وبإرشادهم تم ضبط المسروقات المستولى عليها، ومن بينها مجموعة من الأدوات المنزلية "سكاكين كبيرة الحجم" تمت سرقتها من داخل مخزن خاص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

• ضبط لصوص الأميرية

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام شخصان بعرض جهاز "لاب توب" للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما شقيقين، مقيمين بدائرة القسم وبحوزتهما جهاز لاب توب مجهول المصدر، وبمناقشتهما عن مصدر الجهاز المضبوط بحوزتهما أقرا بسرقته، وكذا عدد 16 ذراع بلايستيشن – عدد 5 جهاز بلايستيشن من داخل مركز صيانة وخدمات أجهزة كمبيوتر كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة بأسلوب "كسر الشباك"، وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المتاجر بأسلوب "كسر الشباك"، واعترفا بارتكابهما عدد (2) حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها لدى عميليهما "سيئ النية"، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.