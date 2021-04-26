روسيا تضع 36 قمرا صناعيا بريطانيا في مداراتها بنجاح

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية وصول 36 قمرا صناعيا لشركة "وان ويب" البريطانية إلى المواقع المدارية الخاصة بها بنجاح.



وذكرت "روس كوسموس " اليوم الاثنين - أن صاروخ" "سويوز – 2.1 بي" الروسي أطلق الأقمار الصناعية من مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي، مشيرة إلى أن عملية وصول الأقمار الصناعية مداراتها بواسطة وحدة التسريع الروسية استغرقت 4 ساعات.



ولفتت إلى أن الصاروخ حمل على متنه شعار يوري غاغارين وتم إطلاقه نسبة إلى أول رحلة فضائية في العالم.



وكانت صواريخ روسية من نوع "سويوز" قد وضعت لشركة "وان ويب" في أوقات سابقة، 146 قمرا صناعيا للاتصالات في مداراتها في الفضاء.



وتنوي شركة "وان ويب"، وهي شركة عالمية يقع مقرها الرئيسي في لندن وحدَّدت مهمتها في توفير خدمات الإنترنت لسكان العالم، أن تنشر 648 قمرا صناعيا في الفضاء قبل نهاية عام 2022.

شركة روسية تعتزم إطلاق أقمار صناعية خلال العام الجاري

وفي وقت سابق، أعلنت شركة سبوتنيكس (Sputniks) الروسية لصناعات التقنيات الفضائية، عن أنها تعتزم إطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية إلى مدارات الأرض العام الجاري.

وذكر بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة- "أن Sputniks تخطط لإطلاق نحو 15 قمرا صناعيا إلى الفضاء العام الجاري، حيث من المفترض أن يشهد شهر مارس المقبل إطلاق صاروخ (Soyuz-2.1a) روسي الصنع من قاعدة بايكونور الفضائية، سيحمل على متنه أقمارا لاستشعار الأرض عن بعد أسهمت في تطويرها الشركة، كما سيحمل أيضا قمرين تابعين لعملاء أجانب".

وأشار البيان إلى أن العام الجاري من المفترض أن يشهد أيضا إطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية النانوية من نوع (Cubesat) تم تطويرها في إطار برنامج (Space-L) الفضائي الروسي الذي تسهم فيه Sputniks.

يشار إلى أنه من الأقمار التي تخطط Sputniks لإطلاقها العام الجاري سيكون قمر "زوركي" المخصص لاستشعار الأرض عن بعد، والمجهز بكاميرا تلسكوبية عالية الدقة، وقد تم تمويل مشروع تطويره من قبل صندوق تشجيع الابتكارات الروسي، إضافة إلى قمر Sirius-D33 المتطور.