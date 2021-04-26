الإثنين 26 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

روسيا تضع 36 قمرا صناعيا بريطانيا في مداراتها بنجاح

قمرا صناعيا
قمرا صناعيا

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية وصول 36 قمرا صناعيا لشركة "وان ويب" البريطانية إلى المواقع المدارية الخاصة بها بنجاح.


وذكرت "روس كوسموس " اليوم الاثنين - أن صاروخ" "سويوز – 2.1 بي" الروسي أطلق الأقمار الصناعية من مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي، مشيرة إلى أن عملية وصول الأقمار الصناعية مداراتها بواسطة وحدة التسريع الروسية استغرقت 4 ساعات.


ولفتت إلى أن الصاروخ حمل على متنه شعار يوري غاغارين وتم إطلاقه نسبة إلى أول رحلة فضائية في العالم.


وكانت صواريخ روسية من نوع "سويوز" قد وضعت لشركة "وان ويب" في أوقات سابقة، 146 قمرا صناعيا للاتصالات في مداراتها في الفضاء.


وتنوي شركة "وان ويب"، وهي شركة عالمية يقع مقرها الرئيسي في لندن وحدَّدت مهمتها في توفير خدمات الإنترنت لسكان العالم، أن تنشر 648 قمرا صناعيا في الفضاء قبل نهاية عام 2022.

 

شركة روسية تعتزم إطلاق أقمار صناعية خلال العام الجاري
وفي وقت سابق، أعلنت شركة سبوتنيكس (Sputniks) الروسية لصناعات التقنيات الفضائية، عن أنها تعتزم إطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية إلى مدارات الأرض العام الجاري.

وذكر بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة-  "أن Sputniks تخطط لإطلاق نحو 15 قمرا صناعيا إلى الفضاء العام الجاري، حيث من المفترض أن يشهد شهر مارس المقبل إطلاق صاروخ (Soyuz-2.1a) روسي الصنع من قاعدة بايكونور الفضائية، سيحمل على متنه أقمارا لاستشعار الأرض عن بعد أسهمت في تطويرها الشركة، كما سيحمل أيضا قمرين تابعين لعملاء أجانب".

وأشار البيان إلى أن العام الجاري من المفترض أن يشهد أيضا إطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية النانوية من نوع (Cubesat) تم تطويرها في إطار برنامج (Space-L) الفضائي الروسي الذي تسهم فيه Sputniks.

يشار إلى أنه من الأقمار التي تخطط Sputniks لإطلاقها العام الجاري سيكون قمر "زوركي" المخصص لاستشعار الأرض عن بعد، والمجهز بكاميرا تلسكوبية عالية الدقة، وقد تم تمويل مشروع تطويره من قبل صندوق تشجيع الابتكارات الروسي، إضافة إلى قمر Sirius-D33 المتطور.

روس كوسموس قمرا صناعيا فوستوتشني مطار الاقمار الصناعية

الأكثر قراءة

دعاء يوم 14 من رمضان 2021| أدعية اليوم الرابع عشر: "اللَّهُمَّ لَا تُؤاخِذْنِى"

زوج يقتل زوجته أمام أطفالها بـ20 طعنة قبل الإفطار

أسعار الذهب فى مصر اليوم الإثنين 26-4-2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 26-4-2021

تخلف عن دفع أقساط سيارتها فاختطفته بالمطرية.. تجديد حبسها و4 آخرين

انفصال عربة قطار أبوقير بمحطة المعمورة فى الإسكندرية (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

السلام فى أفغانستان!

علي سعدة

على سعدة يكتب.. ديليسبس ليس استعماريًا أو خائنًا

د. منى حلمى

حقنا فى الرقى والتقدم والسعادة وإفادة البشرية

جمال-أسعد

الدين والمؤسسة الدينية

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسمح للفلسطينيين بالوصول لمحيط البلدة القديمة بالقدس الشرقية

«أبوالغيط» يُدين الاعتداءات الإسرائيلية على القدس الشرقية

تجدّد الصدامات فى القدس بعيد توجيه نتانياهو دعوة للهدوء