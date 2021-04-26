8803 إصابات كورونا جديدة في روسيا و356 وفاة

روسيا تسجل 8803 إصابات جديدة بفيروس كورونا و356 وفاة

أعلنت روسيا اليوم الاثنين، تسجيل 8803 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19، بينها 2687 في موسكو، مما يرفع المحصلة الرسمية على مستوى البلاد منذ بدء الجائحة إلى أربعة ملايين و771372 إصابة.



وقالت اللجنة الحكومية لمكافحة الفيروس إن 356 شخصا توفوا بسبب المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 108588.

وقد سجلت روسيا 8780 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس الأحد، بينها 2526 في موسكو مما يرفع المحصلة الرسمية على مستوى البلاد منذ بدء الجائحة إلى أربعة ملايين و762569 إصابة.

وقالت اللجنة الحكومية لمكافحة الفيروس إن 332 شخصًا توفوا بسبب المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 108232.

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 146.6 مليون حتى أمس الأحد، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم المليار جرعة.

وأظهر أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 146 مليونا و 475 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 84.35 مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و100 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الهند والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وإندونيسيا.