130.876 إصابة كورونا في سريلانكا والكونغو الديمقراطية اليوم

سجلت السلطات ووزارة الصحة في سريلانكا والكونغو الديمقراطية إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) ما يقرب من 130.876 إصابة حتى الآن.



سريلانكا

سجلت السلطات الصحية في سريلانكا اليوم /الإثنين/ 793 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلي 101 ألف و300 حالة على مستوى البلاد.



وذكرت صحيفة دايلي نيوز السريلانكية -علي موقعها الإلكتروني- أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 644 حالة، عقب تسجيل 6 وفيات خلال الساعات السابقة،وأن عدد الحالات النشطة بلغ 4 آلاف و898 حالة على مستوي البلاد، بينما ارتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي 94 ألفاً و311 حالة بعد تسجيل 156 حالة.



الكونغو الديمقراطية

سجلت الكونغو الديمقراطية خلال الـ24 ساعة الماضية 78 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 29 ألفا و576 إصابة.



ونقلت صحيفة "ديجتال كونغو" المحلية، اليوم /الإثنين/ عن وزارة الصحة: إن إجمالي حالات الوفيات ارتفع إلى 756 حالة بعد تسجيل أربع وفيات أمس، وبلغ إجمالي حالات التعافي 26 ألفاً و156 حالة.. بينما بلغت حصيلة عدد الحالات النشطة 2664 حالة.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم الاثنين، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد، إلى 147 مليونا و 810 آلاف و 555 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و122 ألفا و 981 حالة، وأخيرا سجلت حالات التعافي 125 مليونا و 374 ألفا و 425 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.