الإثنين 26 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

وسط إجراءات احترازية ضد كورونا

في 11 صورة.. كنيسة المهاجرين في عزبة النخل تتغني بأناشيد أحد السعف

كنيسة المهاجرين تتغني
كنيسة المهاجرين تتغني بأناشيد أحد السعف

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة غبطة الانبا إبراهيم اسحق، بطريرك الاقباط الكاثوليك، اليوم، باثنين البصخة المقدسة.

ونشر الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، ألبوم صور لاحتفال كنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين بأحد الشعانين.

وقال الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الأستاذة مادلين فرنسيس، المنسقة الإعلامية لكنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين بعزبة النخل، أوضحت أن الكنيسة كانت قد احتفلت  بأحد الشعانين المبارك، و ترأس صلاة القداس الإلهي الاحتفالي الأب ماجد مؤنس، راعي الكنيسة، وبمشاركة فريق الشمامسة الكنيسة، وشعب الرعية.

وألقى الأب الراعي كلمة العظة حول "يسوع ملك السلام والمحبة والتواضع، وعقب الذبيحة الإلهية، أقيمت صلوات الجناز العام، والبصخة المقدسة، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لضمان سلامة الجميع.

بدء أسبوع الآلام

جدير بالذكر أن الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة غبطة الانبا ابراهيم اسحق، بطريرك الاقباط الكاثوليك، بدأت أقدس أسابيعها وأيامها على مدار العام أيضًا، والذي يحمل مُسمى "أسبوع الألام" الاحد الموافق يوم 25 من أبريل الجاري، باحتفالات احد الشعانين، مرورًا باثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد ثم الجمعة العظيمة، ثم سبت النور، ثم أحد الاحتفال بعيد القيامة المجيد، الذي يعقبه احتفالات شم النسيم.

- أديرة تمتنع عن استقبال الزوار بسبب إجراءات كورونا

وكان قد أعلن عدد كبير من الأديرة، أغلاق أبوابهم حتى احتفالات شم النسيم، وذلك بسبب الاحتراز من موجة فيروس كورونا الثالثة، والتي تعتبر الأشد مقارنة من موجتيه الاولى والثالثة.

ولنفس السبب أيضًا، أعلن عدد كبير من إيبارشيات الكنيسة القبطية الكاثوليكية، معايير مشددة جدًا لمشاركة الشعب في مناسبات أسبوع الألام، فهناك من قصر الامر على الكهنة والشمامسة، وهناك من سمح بحضور مناسبة واحدة فقط.

كنيسة المهاجرين
كنيسة المهاجرين
كنيسة المهاجرين
كنيسة المهاجرين
كنيسة المهاجرين
كنيسة المهاجرين
كنيسة المهاجرين
كنيسة المهاجرين
كنيسة المهاجرين
كنيسة المهاجرين
كنيسة المهاجرين
كنيسة المهاجرين
كنيسة المهاجرين
كنيسة المهاجرين
كنيسة المهاجرين
كنيسة المهاجرين
كنيسة المهاجرين
كنيسة المهاجرين
كنيسة المهاجرين
كنيسة المهاجرين
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الكنائس في اسبوع الالام ترتيبات أسبوع الآلام صلوات اسبوع الالام

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