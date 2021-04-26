25 لقطة من احتفالات كاثوليك المنيا بأحد الشعانين

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة غبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، اليوم، باثنين البصخة المقدسة.

ونشر نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، البوم صور لاحتفالات بعض كنائس إيبارشية المنيا بأحد الشعانين.

وقال الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنه ذكر المكتب الإعلامي لإيبارشية المنيا، إنه ترأس الأب أمين توفيق، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بجاهين، بمشاركة الأب بولس نصيف، صلاة القداس الإلهي الإحتفالي، بمناسبة أحد الشعانين المبارك، حيث جاء ذلك خورس شمامسة الكنيسة وشعب الرعية.

وإحتفلت أيضًا كنيسة أم المعونة الدائمة بسمالوط، بقداس عيد الشعانين المبارك، حيث ترأس صلاة الذبيحة الإلهية الأب أنطونيوس نان، راعي الكنيسة، وشعب الرعية.

وفي السياق ذاته، ترأس الأب أبو الخير، راعي كنيسة مار مرقس الرسول، قداس أحد الشعانين المبارك، وذلك بمشاركة كهنة دير الآباء اليسوعين بالمنيا وشعب الكنيسة.

الجدير بالذكر إنه عقب انتهاء صلوات القداسات، أقيمت صلوات التجنيز العام، والبصخة المقدسة.

والجدير بالذكر، أنه بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة غبطة الانبا ابراهيم اسحق، بطريرك الاقباط الكاثوليك؛ أقدس أسابيعها وأيامها على مدار العام أيضًا، والذي يحمل مُسمى "أسبوع الألام" الاحد الموافق يوم 25 من أبريل الجاري، باحتفالات أحد الشعانين، مرورًا باثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد ثم الجمعة العظيمة، ثم سبت النور، ثم أحد الاحتفال بعيد القيامة المجيد، الذي يعقبه احتفالات شم النسيم.

وكان قد أعلن عدد كبير من الأديرة، أغلاق أبوابهم حتى احتفالات شم النسيم، وذلك بسبب الاحتراز من موجة فيروس كوروتا الثالثة، والتي تعتبر الأشد مقارنة من موجتيه الاولى والثالثة.

ولنفس السبب أيضًا، أعلن عدد كبير من إيبارشيات الكنيسة القبطية الكاثوليكية، معايير مشددة جدًا لمشاركة الشعب في مناسبات أسبوع الألام، فهناك من قصر الامر على الكهنة والشمامسة، وهناك من سمح بحضور مناسبة واحدة فقط.

احتفالات كاثوليك المنيا

احتفالات كاثوليك المنيا

احتفالات كاثوليك المنيا

احتفالات كاثوليك المنيا

احتفالات كاثوليك المنيا

احتفالات كاثوليك المنيا

احتفالات كاثوليك المنيا

احتفالات كاثوليك المنيا

احتفالات كاثوليك المنيا

احتفالات كاثوليك المنيا

احتفالات كاثوليك المنيا

احتفالات كاثوليك المنيا

احتفالات كاثوليك المنيا

احتفالات كاثوليك المنيا

احتفالات كاثوليك المنيا

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