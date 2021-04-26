الإثنين 26 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

«سوبرمون».. الأرض على موعد مع «القمر العملاق» غدا

القمر
القمر

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن تفاصيل ظاهرة القمر العملاق "سوبرمون" حيث سيكون الاكتمال الكامل للقمر (بدرا) غدا في الساعة 5 و33 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.


وأشار المعهد - في بيان اليوم الاثنين - إلى أن القمر في تلك الحالة سيكون في مداره في منطقة الحضيض وهي أقرب مسافة إلى الأرض فيبدو أكبر قليلاً وأكثر إشراقا من المعتاد ولذلك يطلق عليه اسم القمر العملاق.


وأوضح أن القمر الكامل لشهر أبريل الحالي يعد الأول من 3 أقمار عملاقة متتالية في عام 2021، كما يعد ثاني أقرب قمر مكتمل في العام من الأرض حيث سيكون على مسافة 357.615 كم، مشيرا إلى أنه يطلق عليه اسم (القمر الوردي)، إلا أن ضوءه لن يكون ورديا بالفعل.


ولفت إلى أن المسافات كما تم قياسها بين مراكز القمر والأرض، للأقمار العملاقة القادمة، والتي ستضيء السماء يوم 26 مايو المقبل وهي (357462 كم)، وفي يوم 24 يونيو القادم (361.558 كم).
وأوضح أن أصغر قمر وأبعده هذا العام سيظهر يوم 19 ديسمبر المقبل ويطلق عليه أحيانا (ميكرومون) وسيكون على بعد (405932 كم) من الأرض .

 

ونظرا لأن الاختلاف الناتج عن قمر رمضان العملاق سيكون محدودا فلن يكون هناك تأثير على توازن طاقة باطن الأرض، لأنه يحدث مد وجزر كل يوم، لذلك لا يتوقع حدوث زيادة في النشاط الجيولوجي أو حدوث حالات طقس غير اعتيادية.

 

جدير بالذكر، أن هذا الوقت من الشهر القمري مثالي لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر مقارنة ببقية التضاريس التي تبدو مسطحة وتكون ظلالها قصيرة جدا لأن وجه القمر واقع بالكامل في نور الشمس.

الأرض القمر للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بدر

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