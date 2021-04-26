«المصرية اللبنانية» تناقش الأساليب الحديثة لتطوير الأداء الجمركي

بمشاركة رئيس مصلحة الجمارك

نظم لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، اليوم الإثنين، ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بعنوان: «الجمارك المصرية.. آليات المنظومة الجديدة لنظام التسجيل المسبق ACI » بمشاركة السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.

ويأتي ذلك إطار سعي الجمعية المصرية اللبنانية لتعزيز التعاون والتواصل بين أعضائها والحكومة من أجل المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وحل التحديات التي تواجه رجال الأعمال بالتعاون مع الحكومة من خلال عقد الاجتماعات والندوات باستمرار مع الجهات المعنية بالشأن.

ومن المقرر أن يشارك في اللقاء المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وفؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية، ومحمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، وعدد من أعضاء الجمعية.

والهدف من الندوة هو استعراض آليات المنظومة الجديدة للتسجيل المسبق وتسليط الضوء على الأساليب الحديثة لتطوير الأداء الجمركي في مختلف القطاعات الجمركية وحل كافة المشكلات والعقبات والإجابة على جميع الاستفسارات بالمنظومة الجمركية الجديدة.

الجدير بالذكر أن منظومة «نافذة» توفر قاعدة بيانات واحدة تسمح بتقديم تقارير لحظية عن البضائع للجهات المعنية، قبل استيرادها ودخولها لأرض الوطن، كما تم تطبيقها والإفراج المسبق في كل من مطار القاهرة وبورسعيد والإسكندرية ودمياط.

منظومة نافذة من ضمن أهدافها إعادة هندسة وحوكمة الإجراءات واختصار الموافقات اللازمة قبل شحن واستلام البضائع إلى 3 خطوات مميكنة وهى ملف الشهادة الجمركية، وإجراء الكشف والمعاينة الجمركية، والخطوة الثالثة هى دفع رسوم الجمارك.

نظام التسجيل المُسبق لمعلومات الشحنات "ACI" يحقق العديد من المزايا منها تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع ، حيث يساعد الجمارك والجهات المعنية في بدء إجراءات الإفراج قبل وصول الشحنات (الافراج المسبق) ، من خلال إتاحة تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا، مضيفًا أنه يُساعد فى القضاء على ظاهرة البضائع المهملة والرواكد بالموانئ.