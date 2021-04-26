«التصديرى للصناعات الكيماوية»: 1.5 مليار دولار قيمة صادرات القطاع في 2021

بزيادة 21%

قال المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن صادرات القطاع ارتفعت بنسبة 22 % خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 فى الفترة من يناير 2021 إلى نهاية مارس من العام الجاري.

وأكد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية أن قيمة صادرات القطاع سجلت نحو 1.53 مليار دولار، مقارنة بحوالى 1.19 مليارات دولار خلال الربع الأول من نفس الفترة من العام الماضى 2020، رغم التداعيات التى خلفها فيروس كورونا على مستوى العالم ككل من عمليات إغلاق للأسواق واتخاذ عددا من الإجراءات الاحترازية التى ساهمت بشكل كبير فى تعطيل وخفض حركة التدارة والأسواق على مستوى العالم ككل.

وأشار أبو المكارم في تصريحات صحفية، إلى أن الكيماويات العضوية قادت مؤشرات النمو في الصادرات بنسبة ارتفاع 51%، ومنتجات اللدائن والبلاستيك حققت نمو 50%، وكذلك المواد اللاصقة شهدت نمو 32%، وفيما يتعلق بالدهانات والأحبار، فقد نمت صادراتها بنحو واضح لتصل نسبة النمو إلى 21%.

وأعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، عن تواصل عدد كبير من الشركات المصرية أعضاء المجلس عبر تطبيق زووم مع كبرى الشركات المستوردة لكربونات الكالسيوم من دولة غانا بهدف خلق فرص تصديرية جديدة وتنمية الصادرات المصرية من هذا المنتج إلى السوق الغانى، خاصة فى ظل اتجاه الدولة نحو تنمية إفريقيا والعمل على خلق فرص وأسواق جديدة والتوجه نحو فتح أسواق جديدة من شأنها أن تكون ملاذا آمنا للمنتجات المحلية المصرية، بما يساهم فى زيادة حجم الصادرات المصرية للدول الإفريقية، الأمر الذى ينعكس على أكثر من عامل فيما يتعلق بالمناحى الاقتصادية وعلى رأسها العملة الصعبة ومساهمة ذلك فى دعم الاحتياطى النقدى الأجنبيى بالبنك المركزى.